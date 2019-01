Rivegilde om stumperne i Fætter BR: Lego vil udfordre bankerne i kampen om varelageret

Leverandørerne med Lego i spidsen har fået en tredje kurator ind i konkursboet efter Top-Toy, der skal undersøge bankernes virksomhedspant.

I kulissen bag legetøjskonkursen i Top-Toy forsøger Lego sammen med andre leverandører nu at hive nogle af konkursboets værdier ud af hænderne på bankerne.

Således bekræfter advokat Jan Bech fra DLA Piper, at han på vegne af leverandørerne er indsat som en såkaldt ad hoc-kurator i konkursboet.

Striden handler ifølge Finans’ oplysninger om, at bankerne allerede i marts sikrede sig såkaldt virksomhedspant for 770 mio. kr. Det betyder, at bankerne både står til at høste gevinster fra julehandlen samt alle værdierne fra de store varelagre i Top-Toys legetøjskæder Fætter BR og Toys’R’Us.

Virksomhedspant Reglerne om virksomhedspant blev indført i 2006.



Formålet var at styrke særligt små og mellemstore erhvervsvirksomheders finansieringsmuligheder.



Med reglerne kan en virksomhed stille et såkaldt flydende pant i de til enhver tid værende aktiver inden for otte aktivtyper, herunder varelager og fordringer fra salg af varer.



Ordningen er blevet kritiseret for at være urimelig gunstig for bankerne, der kan udnytte den til at stille sig selv gunstigt i forhold til andre kreditorer.



Jan Bech vil ikke kommentere detaljerne i sagen, men han bekræfter, at hans arbejde kommer til at handle om bankernes virksomhedspant og ledelsens ansvar.

Kurator Søren Aamann Jensen, der er udpeget af kapitalfonden EQT, bakker op om en tredje kurator, og han oplyser, at det er Lego, der foreslog Jan Bech som leverandørernes repræsentant.



Reglerne om virksomhedspant gør det muligt for en bank at få pant i f.eks. varelager og simple fordringer. Ifølge dokumenter fra Tinglysningen har de fire banker bag Top-Toy fået pant i begge dele.



Det betyder, at bankerne står først i køen til at få værdierne af de varer, som ikke blev solgt under Top-Toys skuffende julehandel. Derudover kan de høste de tilgodehavender, som leverandører endnu ikke har modtaget for varer, som er blevet solgt.

Vi er opmærksomme på, at der er nogle ting omkring forløbet, som står og blinker lidt. Jørgen Lund Lavesen, adm. direktør, Atradius

Kreditforsikringsselskabet Atradius er formentlig en af de største kreditorer i konkursboet efter Top-Toy. Her undrer adm. direktør Jørgen Lund Lavesen sig over forløbet med bankernes virksomhedspant.

»Vi er opmærksomme på, at der er nogle ting omkring forløbet, som står og blinker lidt. Både hvor hurtigt det gik og selve timingen af det, og der kan være forhold omkring bankernes pantsætning,« siger han.

Danske Bank står noteret for virksomhedspantet på vegne af alle fire banker, men ingen i banken har ønsket at svare på, om det er rimeligt, at bankerne sætter sig på konkursboets værdier.

Lego, der ifølge Børsens oplysninger har over 180 mio. kr. til gode i konkursen, vil ikke kommentere oplysningerne om den nye kurator.