27-årig sælger sin millionforretning efter kun to år

Emma Novak Christensens firma har på kort tid erobret store andele af markedet for testamenter. Nu er firmaet blevet solgt.

Emma Novak Christensen kan trods sine 27 år allerede skrive mor til to og nu sælger af en millionforretning på CV'et.

Hun og tre andre medejere har således solgt virksomheden bag den populære juraportal familietestamente.dk. Den blev stiftet af Emma Novak Christensen i august 2016 og har siden haft over 11.000 kunder og opnået en andel på 46 pct. på markedet for fremtidsfuldmagter.

Det har ført til en månedlig omsætning i millionklassen og en indtjening på 600.000 kr. i første regnskabsår.

Køberen af familietestamente.dk er advokathuset DreistStorgaard, der gennem en årrække har haft pæne millionoverskud.

»Vi er meget tilfredse med at lave en aftale med et så anerkendt og respekteret advokatfirma som DreistStorgaard. De bidrager med øgede faglige og forretningsmæssige kompetencer, som skal hælde ekstra benzin i vores motor. Vores rejse er først lige begyndt,« siger Emma Novak Christensen, der stadig er jurastuderende, men til sommer afleverer sit speciale.

Emma Novak Christensen og de andre medejere valgte at sælge til DreistStorgaard, fordi det giver familietestamente.dk de bedste muligheder for at vokse.

»Salget sikrer, at vi har de bedste kompetencer og betingelser for at være de førende på markedet. Det gør også meget for vores branding, at et stort advokatkontor har blåstemplet os,« siger hun.

Hvor meget er virksomheden blevet solgt for?

»Jeg har fået totalt mundkurv på i forhold til handlens størrelse, men jeg er meget tilfreds med prisen,« siger Emma Novak Christensen, der fortsætter i den daglige ledelse af familietestamente.dk.

Hos DreistStorgaard ser man et stort uudnyttet potentiale i markedet for testamenter.

»Vi har investeret i et stærkt koncept, som på forholdsvis kort tid har manifesteret sig på markedet, og som vi glæder os til at bidrage til at videreudvikle,« siger Svend Aage Dreist Hansen, adm. direktør i og medejer af DreistStorgaard.

Samtidig matcher konceptet bag FamilieTestamente.dk de strategiske tanker i DreistStorgaard.

»Online juridisk bistand er et vigtigt område for os. I det nuværende marked kan det være udfordrende at tilbyde konkurrencedygtige priser til kunderne inden for opgaver som testamenter, ægtepagter og lignende. Det er vores ambition at skabe en overskuelig løsning for netop den type kunder,« siger Svend Aage Dreist Hansen.