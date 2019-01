McDonald's taber retten til Big Mac-navnet

Den amerikanske fastfoodkæde McDonald's har i EU mistet rettighederne til som den eneste kæde at bruge navnet »Big Mac«.

»Skal din Big Mac være en stor eller en lille menu?«

Det spørgsmål kan snart blive stillet andre steder end hos fastfoodgiganten McDonald’s.

Kæden har nemlig mistet eneretten til at kalde sin berømte burger for »Big Mac« samtidig med, at den har mistet varemærkebeskyttelsen »Mc«, som bruges i stort set alle kædens produkter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er EU's patentmyndigheder, som har besluttet, at McDonald’s ikke længere har eneret til betegnelserne. Det sker, at den irske fastfoodkæde Supermac’s har taget kampen op med den amerikanske konkurrent, som er verdens største burgerkæde.

»Supermac’s er glad for sin sejr i varemærkeansøgningen og for at få ophævet Big Mac-beskyttelsen, som har eksisteret siden 1996,« skriver Pat McDonagh, stifter af den irske fastfoodkæde, i en mail til Reuters.

På verdensplan har McDonald’s omkring 36.000 restauranter. Kæden har i længere tid hævdet, at den irske fastfoodkædes navn minder for meget om burgerkædens.

Men nu har EU’s patentmyndighed Euipo altså slået fast, at ligheden mellem navnene ikke er stor nok til at forhindre Supermac’s i at forsætte sin forretning. Derfor må McDonald’s nu vænne sig til at dele titlerne »Mc« og »Big Mac« med mindre konkurrenter.

»Det er en stor sejr for forretninger generelt og stopper større virksomheder fra ”varemærke-mobning” ved ikke at give dem mulighed for at hamstre varemærker uden at bruge dem,« fortsætter Pat McDonagh i sin mail.

Det er ikke første gang, at McDonald’s har testet sine rettigheder ved domstolen.

I 1993 vandt fastfoodgiganten en retssag, som derved forhindrede en tandlæge i New York i at drive forretning under navnet »McDental«. Mens kæden for fire år siden sikrede sig, at et selskab fra Singapore ikke kunne registrere »Maccoffee« som EU-varemærke.

Herhjemme har McDonald’s 89 restauranter fordelt over hele landet. Samlet omsætter de for mere end 2 mia. kr. årligt.