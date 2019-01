Kasi-Jesper sælger "ejerandele" for at betale regninger og sejrsfest

Kasi-familien skylder 1,8 mio. kr. til familiens konkursramte moderselskab, forklarer boets kurator i en redegørelse.

Jesper "Kasi" Nielsen gør lige nu en stor dyd ud af at reklamere for, hvad der ifølge ham bliver en sikker sejr i milliardslagsmålet mod smykkekoncernen Pandora.

Han udlodder "ejerandele" til 10.000 kr. stykket i den potentielle milliarderstatning fra Pandora i den igangværende voldgiftssag mellem parterne.

Sagen mod Pandora Det er Dojajean Holding, der ejer Kasi ApS, som gennem mange år havde rettighederne til at sælge Pandora-smykker på det centrale- og vesteuropæiske marked

Senere blev Kasi ApS købt ud af Pandora, og i den forbindelse blev earnout-aftalen lavet. Den skulle udløse en betaling til Kasi-Jesper på baggrund af de økonomiske resultater for Pandora på de markeder, han havde bygget op for koncernen

Aftalen blev værdisat til over en halv mia. kr., men da Pandora år efter år tabte millioner og atter millioner på det datterselskab, der afgjorde Kasi-Jespers earnout, endte han med ingenting, da der skulle afregnes

Siden har Pandoras datterselskab vendt kæmpeunderskud til et stort overskud på 336 mio. kr. i 2016, og det fik Kasi-Jesper til at true med en politianmeldelse af Pandora

Politianmeldelsen blev siden droppet, og Dojajean Holding gik konkurs, hvorfor konkursboet kurator nu fører sagen mod Pandora i håbet om at få aktiver i konkursboet

Ifølge Jesper Nielsen er der snart solgt 650 andele, altså for 6,5 mio. kr. i alt, og han forventer at sætte yderligere 100 til andele til salg. Angiveligt har der været mere end 4.000 forespørgsler på andelene.

Derudover har Jesper Nielsen solgt en andel på 9 pct. af den mulige milliardbod til en gruppe bekendte i Spanien.

Men kan Kasi-Jesper forstå, hvis nogen tænker, at han akut har brug penge, når han sælger ud af sin mulige erstatning?

»Nej, det kan jeg ikke forstå. (...) Sagerne mod Skat påførte min familie et tab på over 20 mio. kr. på trods af, at vi vandt dem. At vi kan få sagerne dækket ind ved at sælge små procenter af vores earnout-betaling, er vel et tegn på, at vi har en god sag,« skriver han i en mail til Finans.

Skal det forstås sådan, at salget af ejerandele i sagen mod Pandora går til at betale sagsomkostninger?

»Det første salg til kammeraterne gjorde. Man får godtgjort noget til advokater, men slet ikke noget, der minder om de reelle omkostninger. Det her (ejerandelene til 10.000 kr. stykket, red.) går rent til festen i Royal Arena, og den bliver god,« skriver Jesper Nielsen, der glæder sig over, at mange støtter op om ham.

Han færdiggør i denne uge en kontrakt med Royal Arena om at booke den enorme multihal til "The official Kasi earnout-party". Festen kommer til at foregå i enten november 2019 eller marts 2020, afhængig af tidspunktet for sagens afslutning og naturligvis, om Jesper Nielsen trækker sig sejrrigt ud af sagen.

Men hvis der ender med at blive holdt Kasi-fest i Royal Arena, skal gæsterne nok vente til 2020.

Finans har fået aktindsigt i en ny redegørelse i konkursboet efter Kasi-familiens moderselskab, Dojajean Holding. Af den fremgår det, at voldgiftssagen mod Pandora først bliver delforhandlet i midten af 2019.

»Afslutningen (af konkursboet, red.) vil afhænge af, hvornår den verserende voldgiftssag afsluttes. Afslutning kan dog for nærværende ikke forventes at foreligge før tidligst primo 2020,« står der i redegørelsen, som er underskrevet af kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten.

Kuratoren oplyser til Finans, at han har tavshedspligt om sagen mod Pandora, som han fører for konkursboet.

Til gengæld forklarer Boris Frederiksen, at han har drøftelser med Kasi-familien om 1,8 mio. kr., som konkursboet har til gode hos Amazing Jewelry ApS, der netop er ejet af familien.

Ifølge redegørelsen blev de 1,8 mio. kr. brugt til opstarten af Amazing Jewelry, der er familiens nyeste smykkefirma.

»Det var et tilgodehavende, der skulle være opstået i 2012 i det daværende Endless Jewelry , der senere blev til Amazing. Kurator og vores revisorer arbejder stadig på, hvor det stammer fra. Det afventer vi - og hvis det skulle vise sig, at det er rigtigt - så betaler vi det selvfølgelig,« skriver Jesper Nielsen til Finans om tilgodehavendet.