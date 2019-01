Dom i kæmpe svindelsag: Hesalight-stifter skal syv år i fængsel

Retten i Roskilde har afsagt dom i sagen om storsvindel for mere end 500 mio. kr. i lampefirmaet Hesalight.

Hesalights stifter Lars Nørholt skal syv år i fængsel.

Sådan lyder dommen fra Retten i Roskilde i den spektakulære sag om svindel for flere hundrede millioner kroner i det nu fallerede lampefirma Hesalight.

Dermed får Lars Nørholt lige så lang straf, som Stein Bagger gjorde i IT Factory-sagen i 2009.

»Kriminaliteten har været systematisk og planlagt,« sagde dommer Anders Herping ved domsafsigelsen.

Han slog samtidig fast, at eftersom kriminaliteten har betydet »uberettiget berigelse af tiltalte og tiltaltes nærmeste«, så er er kriminaliteten sket »under særdeles skærpende omstændigheder.«



Lars Nørholt er fundet skyldig i bl.a. bedrageri af særlig grov beskaffenhed for ca. 350 mio. kr., dokumentfalsk og mandatsvig for 45 mio. kr.

Udover fængselsstraf er Hesalight-stifteren idømt en tillægsbøde på 15 mio. kr., ligesom der skal konfiskeres i omegnen af 58 mio. kr. hos bl.a. Lars Nørholt. Lars Nørholt er ligeledes indtil videre frataget retten til at drive virksomhed.



Lars Nørholt har gennem hele retssagen fastholdt, at han var uskyldig, og det står endnu ikke klart, om han vil anke dommen.

Ved oplæsning af dommen fastslog dommer Anders Herping Nielsen flere gange, at Retten fandt Lars Nørholts forklaring ”utroværdig”, og at hans forklaringer virkede »konstruerede« til at passe til forløbet.

Historien om Hesalight begyndte i 2009, da Nørholt stiftede virksomheden. Hesalight fik i de efterfølgende år stor succes takket være en helt særlig salgsmodel, hvor kunderne først skulle betale for LED-lamperne efterhånden, som de nye lamper resulterede i kontante energibesparelser.

Svindelsagens kerne er, at Nørholt i 2014 gik på kapitaljagt og rejste mere end en halv milliard kroner fra f.eks. pensionskasserne Pensam og PensionDanmark samt Danske Banks kapitalforvaltningsselskab Danske Capital.

Det skete på baggrund af misvisende regnskabstal, hvor Lars Nørholt havde indtægtsført forfalskede kontrakter med bl.a. kaffekæden Starbucks. Investorerne blev vildledt til at skyde penge ind, og da Hesalight så gik konkurs, tabte de deres penge.

Hesalight-stifteren var også tiltalt for momssvindel for 17 mio. kr., ligesom han var anklaget for at trække 61 mio. kr. af selskabets penge ud til sit eget private luksusliv. Han købte bl.a. en Louis Vuitton-kjole, en luksussofa og Mallorca-ejendomme på firmakortet.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – i daglig tale bagmandspolitiet – gik efter at sende Hesalight-stifteren i fængsel i ikke mindre end otte år for bl.a. bedrageri af særlig grov beskaffenhed.