Loppesupermarked under konkurs - tusindvis af private varer spærret inde

Den nordjyske afdeling af butikskæden Takenow er begæret konkurs.

Den nordjyske afdeling af loppesupermarkedet Takenow har smækket dørene i og sendt en mail rundt til samtlige kunder.

Butikken, der er en del kæden af samme navn, står til at blive erklæret konkurs. Det forklarer en af ejerne bag kæden Christian Steenfat til Finans.

»Jeg har egentlig ikke nogle yderligere kommentarer til konkursbegæringen. Det ligger hos advokaten nu, og der er begæret et skifteretsmøde på fredag. Så må vi tage den derfra,« siger Christian Steenfat, som har indgivet konkursbegæringen mod ejeren af butikken.

Om loppesupermarkeder Et stort butikslokale med flere hundrede stande, som private sælgere lejer sig ind på for en periode

Sælgerne fastsætter priserne på deres ting, men er ikke selv tilstede

Køberen kan shoppe rundt mellem de forskellige stande og betale det hele samlet ved én kasse

Ejeren af loppesupermarkedet tjener penge på sælgernes standleje og modtager ofte en procentdel af hver solgte ting i kommission

Konceptet bag kæden er, at man som privatperson lejer en reol, et tøjstativ eller lignende i kædens lokaler. Herfra kan man så sælge sine ting til de kunder, der besøger kædens butikker.

Standlejerne betaler et fast beløb om måneden for leje og derudover et gebyr på 10 pct., når deres ting bliver solgt.

Men ifølge TV2 Nord, som har været i kontakt med flere af de berørte standlejere i Takenow Aalborg, har ingen af dem fået udbetalt penge for den forgangne måned eller haft mulighed for at hente de varer, som de har til salg i butikken.

Takenow har seks butikker fordelt i Jylland og på Fyn, og flere af dem er drevet af franchisetagere.

I en lignende sag fra Sabro nær Aarhus lukkede kæden ligeledes sin butik, efter at den var gået konkurs. Dengang skyldtes lukningen ifølge Christian Steenfat ligeledes, at der ikke var penge til at betale lejerne det beløb, som de havde solgt varer for. Derfor lukkede han øjeblikkeligt butikken, da han blev bekendt med problematikken.

Og det samme kan være tilfældet nu.

»Konkursbegæringen er rigtig dårlig timing for os som kæde. Vi skal til at åbne i Hjørring nær Aalborg, og der kommer vi muligvis til på en eller anden måde at kunne tilbyde standlejerne, som har noget i klemme, kompensation. Når vi ved, hvilken kurator der kommer på sagen, finder vi en løsning for kunderne. Det er det eneste, vi har fokus på lige nu, at standlejere kan få udleveret deres ting fra Aalborg-butikken,« siger Christian Steenfat til Finans.

Udover butikken i Hjørring udvider Takenow med yderligere to butikker.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra franchisetageren bag butikken i Aalborg, men det har ikke været muligt.