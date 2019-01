Ikke kun danske virksomheder og kendte investorer har fået øje på hans Plecto-app. Det har virksomheder i USA også.

En dag landede en udmeldingsblanket i Kristian Øllegaards indbakke. Han brugte for meget tid på sin virksomhed Plecto i stedet for sit datalogistudie.

Men måske blev energien lagt det rigtige sted, for virksomheden har efterfølgende fået millionindskud fra kendte investorer som Just Eat-stifter Jesper Buch, og nu har Plecto succes blandt amerikanske virksomheder.

»En tredjedel af vores salg i det seneste kvartal kom fra USA, og det på trods, at vi knap nok har åbent, mens de er vågne derovre. Vi har hverken lavet markedsføring og gør generelt ikke noget,« siger den 28-årige Kristian Øllegaard, der er medstifter og adm. direktør i Plecto.

I 2018 omsatte virksomheden for 7,2 mio. kr., og lige nu har den 73.000 brugere fordelt på 511 virksomheder. Heraf er 80 af dem amerikanske.

Om Plecto Stiftet i 2012 af Kristian Øllegaard og Steffen Bagge.

En app, der kan bruges af sælgere til at måle salgsresultater og konkurrere med kollegaerne.



16 medarbejdere.

Hovedsædet er i Aarhus, men man har netop etableret en afdeling i Polen, hvor virksomhedens udviklere er.

Forretningsmodellen er, at virksomheder betaler et beløb pr. sælger (fra 35 til 199 kr. om måneden) for at få adgang til appen. Ledelsen har gratis adgang til at følge med.

Virksomheder som Codan og Telia bruger Plecto.

73.000 brugere fordelt i 50 lande.

Målet er at være klar med et kontor i USA inden for få år.

Tilbage i 2012 arbejdede Kristian Øllegaard som sælger ved siden af studiet, og det var her, han fik ideen til Plecto-appen, hvor sælgere kan måle salgstal og konkurrere mod hinanden.

Sammen med sin medstifter lagde Kristian Øllegaard ca. 200.000 kr., og halvandet år senere købte Jesper Buch sig ind i firmaet for 1 mio. kr.

Men det blev hurtigt svært for Kristian Øllegaard at passe både studiet og virksomheden.

»Jeg blev til sidst smidt ud, fordi der var travlt i forretningen, og fremdriftsreformen gjorde, at jeg ikke kunne være deltidsstuderende. Sindssygt ærgerligt, for jeg ville egentlig gerne have gjort den færdig,« siger Kristian Øllegaard.

Siden har Jan Lehrmann, medstifter af Bilbasen, også købt sig ind i Plecto for 3 mio. kr., mens virksomheden yderligere har valgt at låne 2 mio. kr. fra Vækstfonden.

For at få ram på de helt store amerikanske mastodonter som Amazon er næste skridt at få et fysisk kontor i USA.

Ifølge Kristian Øllegaard har han og Jesper Buch en fælles begejstring for ordet »skalering.«

»Vi er stadig i en kraftig vækstfase, og det er ikke planlagt, at vi skal lave overskud nu. Men vi kan i princippet bare stoppe med at vokse i dag og så gå i gang med at tjene penge,« siger Kristian Øllegaard.

Målet er at fordoble - gerne tredoble - antallet af brugere inden for de næste to år.