Op mod 1.000 mennesker har modtaget en fyringsseddel.

Populære medier som Buzzfeed og Huff Post afskediger tilsammen 220 medarbejdere. Mens førstnævnte skærer 200 stillinger fra (svarende til 15 pct. af arbejdsstyrken) efter tidligere at have skåret 100, skal 20 ansatte hos Huff Post se sig om efter et nyt arbejde.

Det skriver medierne e24.no og Dagens Næringsliv.

Huff Post er ejet af Verizon Media, som også ejer Verizon Media Services, Yahoo News og AOL. Her skal syv pct. af arbejdsstyrken skæres fra, svarende til 800 stillinger.

Årsagen skal formentlig findes i faldende annonceindtægter hos medierne, der hidtil har levet af en model uden betalingsmur. Til gengæld har de formået at samle et stort publikum og tjene penge på massive annonceindtægter.

Men det bliver vanskeligere og vanskeligere i en verden domineret af mastodonter som Facebook og Google.

»Google og Facebook er vokset og har fået et langt større publikum. Og de er også bedre til at indsamle information og målrette den,« siger medieanalytiker ved Poynter Institute Rick Edmons ifølge e24.no.

Edmons forklarer også, at det er vanskeligt at ændre på sin model og indføre en betalingsmur, når brugerne har været vant til ikke at skulle betale for journalistikken.

Ifølge Dan Kenedy, professor i journalistik ved Northeastern University, ser fremtiden mørk ud for medier som Buzzfeed og Huff Post.

»Den reklamefinansierede gratismodel, som mange digitale medieprojekter er baseret på, er i fare,« forklarer han ifølge e24.no.

Både Huff Post og Buzzfeed har været kendetegnet ved deres kritik af præsident Trump. Især Buzzfeed har fået opmærksomhed på det seneste, da mediet publicerede en artikel om, at Trump skulle have instrueret sin tidligere advokat Michael Cohen i at lyve for Kongressen om planer om at bygge et "Trump Tower" i Moskva.

Det afviser den særlige anklager Robert Mueller. Mueller, som er ved at efterforske russisk indblanding i USA's præsidentvalgkamp, har allerede afsløret, at Cohen løj om det tidspunkt, hvor "Moskva Trump Tower"-projektet blev afsluttet.

Men ifølge Buzzfeed skulle Cohen også have fortalt Mueller, at præsident Trump personligt havde instrueret ham i løgnen.

Korrektionen fra Mueller peger ikke på specifikke fejl i Buzzfeeds artikel. I stedet citeres Muellers talsmand, Peter Carr, for at sige:

»Buzzfeeds beskrivelser af specifikke udtalelser til den særlige anklager, og karakteristikken af dokumenter og vidneudsagn, som vores kontor har indhentet, i forhold til Michael Cohens vidneudsagn i Kongressen er ikke nøjagtige.«