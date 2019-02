Forbrugerrådet kritiserer, at TDC og elselskaberne holder konkurrencen nede på deres bredbåndskabler.

Svag konkurrence på bredbåndsmarkedet betyder, at over en million danskere har fået hævet prisen på bredbånd med op til 15 pct. fra årsskiftet.

Mens TDC er altdominerende i de store byer med sit kabel-tv-net, har elselskaberne skabt lokale monopoler uden for de største byer med deres fibernet. Derfor kan selskaberne hæve priserne på grund af for svag konkurrence, lyder kritikken.

»Konkurrencen fungerer ikke ordentligt. Elselskaberne udnytter, at de har mange geografiske områder for sig selv med fibernettet. Samtidig venter vi stadig på at se, at konkurrencen på TDC’s kabel-tv-net fungerer optimalt. I sidste ende betaler forbrugerne for den manglende valgfrihed,« siger cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Martin Salamon.

Forstå bredbåndsmarkedet: TDC ejer hele det gamle telefonet, som kan levere bredbånd til alle danskere. Det er reguleret, så alle udbydere har adgang til det. Men ulempen er, at telefonnettet slet ikke kan trække så hurtige forbindelser som fibernettet og kabel-tv-nettet.



TDC gravede op igennem 90’erne og 00’erne kabel-tv-net (coax ) ud til ca. hver anden husstand. De seneste år er det blevet opdrageret, så det kan levere 1 gigabit.



Kabel-tv-nettet er efter stort pres fra myndighederne blevet åbnet for konkurrenter. Men antenneforeningerne ejer halvdelen af kabel-tv-nettet, og de har ofte bundet sig til TDC/Yousee.



Elselskaberne har gravet fibernet ned i store dele af landet uden for Region Hovedstaden. Men det er kun få af fiberkablerne, som er blevet åbnet for konkurrenter, og derfor er mange fiberkunders eneste mulighed at få elselskabernes udbydere, Stofa eller Waoo.



Hvis der kun er én ejer af kablerne i jorden i et område, har konkurrerende internetudbydere svært ved at bide sig fast, mener Dansk Industri (DI).

»Der er især et problem i hovedstaden, hvor TDC ejer alle kabler. Her kan forbrugerne stort set kun vælge mellem TDC’s udbydere. Hvis TDC’s kabel-tv-net bliver gjort attraktivt for alle udbydere, får vi helt sikkert sundere priskonkurrence,« siger Morten Kristiansen, chefkonsulent i DI.

Særligt TDC’s Fullrate og Hiper har skruet priserne op. F.eks. er prisen på Fullrates 100 megabit bredbånd hævet med 15 pct. fra 2019.

TDC købte i november Hiper, der var den største konkurrent i hovedstaden. To måneder efter steg Hipers priser med 15 pct. for nye kunder.

Ifølge TDC’s strategidirektør, Lasse Pilgaard, skyldes prishoppet, at TDC hvert år investerer 4 mia. kr. i digital infrastruktur og vil skrue kraftigt op for udbygningen af fibernet de kommende år.

»Derfor har vi i TDC været nødt til at hæve prisen for en del af vores bredbåndsprodukter,« siger han.

Kun få elselskaber har åbnet fibernettet for konkurrenterne. Derfor kan de fleste fiberkunder kun vælge elselskabernes udbydere, Stofa eller Waoo.

»Jeg anerkender ikke monopol-anklagerne. Når elselskaberne graver fibernet ned, hvor kunderne kun kan få TDC’s gamle kobbernet, bryder vi netop monopoler,« siger Thomas Woldiderich, telepolitisk chef i elselskabernes organisation Dansk Energi.