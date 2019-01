Martin Skou drev firma fra 3 kvm: Nu er han mangemillionær

I fem år måtte Martin Skou Heidemann drive sin virksomhed fra hjemmet. Det er nu blevet til en forretning med en omsætning på næsten 600 mio. kr.

Havde man for 20 år siden spurgt Martin Skou Heidemann, om han nu ville drive en virksomhed med 145 ansatte og en omsætning på 600 mio. kr., var han nok brudt i en høj latter.

For med en opvækst i en familie af offentligt ansatte, hvor den faste løn kom ind hver måned, virkede det for usikkert at være selvstændig.

Impulsivt valgte han alligevel at tage springet ud i det selvstændige arbejdsliv omkring årtusindeskiftet. Han stiftede tømrervirksomheden Skou Gruppen og drev de første fem år virksomheden fra et værelse i villaen i Bagsværd.

»Jeg havde en enkelt stol, et skrivebord og en computer i et lille værelse på tre kvadratmeter på vores førstesal. Når min bogholder kom en gang om ugen, måtte jeg ud at køre, for der var ikke plads til os begge,« siger Martin Skou Heidemann.

Med hjælp fra to tømrersvende fik Martin Skou Heidemann gang i forretningen. Han stod for planlægning, projektledelse, drift, salg og for at køre væk med affaldet, mens tømrersvendende klarede byggeriet.

Slag i slag blev Skou Gruppen større, og nu har virksomheden netop præsenteret sit bedste regnskab nogensinde. En omsætning på 591 mio. kr. og et resultat på 37 mio. kr.

Omsætningen er på fire år steget med 225 pct.

»Det var egentlig ikke planen, at vi skulle vokse så meget, men vi må bare konstatere, at der har været en utrolig stor efterspørgsel og mange spændende sager. Der er virkelig blevet arbejdet igennem på alle niveauer i virksomheden, og jeg er stolt af vores medarbejdere, som endnu en gang har ydet en enorm indsats,« siger Martin Skou Heidemann, der fortsat er virksomhedens adm. direktør.

»At tilbyde et partnerskab er en rigtig god måde at fastholde og motivere de dygtigste medarbejdere. Indtil nu har det vist sig, at jo færre aktier jeg har, jo flere penge tjener virksomheden. Det er stadig økonomisk bedre for mig,« siger Martin Skou Heidemann.

Skou Gruppen fokuserer på offentlige kunder som kommuner og regioner og udfører primært renoveringsarbejde. Selskabet har sine egne tømrere, murere og elektrikere, men samarbejder også med eksterne håndværkere.