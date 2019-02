Den danske tøjforhandler Teeshopppen er netop i gang med at åbne sin første personaleløse butik. Et koncept, som spreder sig over hele verden.

Idéen er simpel. Benjamin Phillip vil sælge basic t-shirts og modetøj til priser, hvor alle kan være med. Men én ting i hans koncept skiller sig ud fra resten af tøjbranchen.

Der er ingen lange køer og ekspedienter, som bøvler med stregkoden eller indpakning i Benjamins Phillips forretning.

Om Teeshoppen Teeshoppen blev lanceret i december 2015

Bag virksomheden står den 24-årige iværksætter Benjamin Phillip

Indtil videre har Teeshoppen kørt som webshop, men nu udvider virksomheden med en butik i Aalborg

Her vil der dog ikke være noget personale

Teeshoppens webbutik omsætter for millioner og betjener omkring 50.000 kunder om året

I Teeshoppen i Aalborg vil kunderne nemlig ikke møde personale, men derimod et app-styret betalingssystem, som hurtigt og effektivt skal klare betalingen.

»Mange tror, at jeg fjerner personalet for at spare penge. Men det er ikke tanken bag. Kunderne skal have oplevelsen af at træde ind i en udvidelse af deres garderobe og hurtigt og nemt kunne betale for en ny t-shirt eller skjorte. Jeg oplever i højere grad, at kunderne skal bruge tøjet nu og her, og det behov vil jeg gerne opfylde,« siger ejer Benjamin Phillip.

Han har arbejdet i tøjbranchen i flere år og har siden 2015 drevet Teeshoppen gennem en webshop.

Men nu er den 24-årige iværksætter altså klar til at åbne virksomhedens første butik. Indtil videre mangler han kun at få sat alarmer på tøjet og få sat kameraer og betalingssystem op, før den personaleløse butik er klar til at åbne den 1. marts.

Og det er ikke kun i det nordjyske, at kunderne kan opleve butikker uden personale. Konceptet vinder frem overalt i verden.

I USA har internetgiganten Amazon allerede åbnet flere selvbetjeningsbutikker. Bl.a. i Seattle, hvor kæden har kombineret kamerateknologi og sensorer til at spore, hvilke varer kunderne lægger i kurven. På den måde trækkes betalingen automatisk, når kunderne forlader butikken.

Ifølge Dorte Wimmer, ekspert i forbrugeradfærd hos Retail Institute Scandinavia, er selvbetjeningsbutikkerne en spændende og innovativ måde at tænke fremtidens detailhandel på.

»Men om selvbetjeningsbutikker bliver det nye koncept på hvert gadehjørne, er svært at sige. Jeg ser det som et godt supplement til de butikker, vi kender i dag. Kunderne vil gerne have, at handlen går hurtigt, og de ikke bruger for meget tid i kø, så på den måde passer konceptet godt ind i tiden,« siger hun

Benjamin Phillip tror på, at hans butik i Aalborg kan blive en succes.

»Jeg er overbevist om, at vi får en masse opmærksomhed og mange besøg, når vi åbner. Men for at butikken bliver en succes, kræver det, at vi er i stand til at fastholde kunderne. Det er svært at sige, hvordan det kommer til at gå, fordi vi ikke har nogen lignende butikker at sammenligne med,« siger ejeren.

Han understreger dog, at tøjbranchen ikke er et forretningsområde, der kræver den store introduktion hos kunderne, og derfor har han store forhåbninger til butikken.

Samtidig vil der være en tablet i butikken, hvor kunderne kan få direkte adgang til webshoppens kundeservice, hvis der skulle være spørgsmål om størrelser eller lignende.

Hvis alt går efter planen, vil Teeshoppen have tre personaleløse butikker i landet inden årets udgang.