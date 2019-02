Splid mellem Metroselskabet og den italienske entreprenør CMT har øget risikoen for, at Københavns kommende metrostationer ikke når at blive klar til tiden.

17 nye stationer i Københavns metronetværk skal efter planen indvies i juli. Men manglende bemanding har bremset byggeriet. Risikoen, for at tidsplanen skrider, er »øget betydeligt«.

Det skriver Ingeniøren.

I efteråret meddelte Metroselskabet, at byggeriet skred planmæssigt frem, efter at den italienske entreprenør CMT havde tilført yderligere arbejdskraft. Det sikrede en ifølge Ingeniøren en fremdrift på 10 pct., som var nødvendig for at nå deadline.

Men siden jul er CMT-ansatte i hundredvis trukket ud af arbejdet med Cityringen, og det kan vise sig at få konsekvenser for, hvornår de nye stationer kan benyttes.

»Risikoen for forsinkelse er betydeligt øget som følge af den tabte produktion på CMT arbejder i januar, som også har forsinket transportentreprenørens arbejde. Hertil kommer, at det vil tage lidt tid at komme op på fuld fremdrift,« lyder Metroselskabets vurdering i en meddelelse.

Til Politiken siger Erik Skotting, teknisk direktør i Metroselskabet:

»Vi har konstateret er, at fremdriften på de arkitektoniske arbejder på Metro Cityringen ikke har været tilfredsstillende. Der har været for få på arbejde i de sidste uger. Derfor har vi aftalt med hovedentreprenøren CMT, at de skal mande sig hurtigt op for at kunne overholde tidsplanen«.

Ifølge Politiken drejer det arbejdet med bl.a. gulve, lofter, rulletrapper og elevatorer, der halter.

Erik Skotting forventer, at den samlede tidsplan holder, men siger samtidig, at Metroselskabets vurdering af risikoen for, at man ikke når deadline, er steget.

Metroselskabet og CMT skal efter planen trækkes ud af den københavnske undergrud i slutningen af marts, så underleverandører, VVS'ere, malere osv. får tid til at færdiggøre stationerne.

I den oprindelige aftale lød det, at metrobyggeriet skulle stå færdigt i december 2018, men siden 2014 har planen været at nå i mål senest juli 2019, skriver Politiken.