Midt under politisk stormvejr om medicinpriser: Novos pengemaskine tromler konkurrenternes med flere længder

Novo Nordisk er milevidt foran konkurrenterne på den globale medicinalscene, når det handler om at tjene penge. Spørgsmålet er, om det på sigt rammer selskabet som en boomerang.

Novo Nordisks guldrandede forretning risikerer at tiltrække sig endnu mere opmærksomhed på et tidspunkt, hvor retorikken fra bl.a. politikere og patienter om ublu priser skærpes på verdens vigtigste medicinmarked i USA.

Det danske medicinalselskab skovler nemlig milliarder i kassen og ligger helt i den globale top, når det handler om at tjene penge. Ingen af verdens 10 største medicinalselskaber er i nærheden af Novos overskudsgrad. Novo henter således mere end 42 kr. på driften, hver gang der omsættes for 100 kr.

USA og de hemmelige priser Medicinalindustriens priser i USA er generelt meget svære at gennemskue udefra. Systemet er nemlig indrettet på en måde, hvor medicinalselskaberne meget ofte hæver listepriserne. Den naturlige parallel er en kasse øl, som i Danmark ofte har en relativt høj listepris, men hvor normalprisen, fordi der næsten altid er tilbud, reelt er på det halve.



Nogenlunde det samme gør sig gældende for medicinalindustrien, hvor de store kunder, f.eks. forsikringsselskaberne, får store rabatter på listeprisen. Novo Nordisk gav i 2018 rabatter på i gennemsnit 68 pct. af listeprisen, svarende til 113 mia. kr. Det betyder, at nettoprisen for betalerne de facto er anderledes, end hvad man umiddelbart kan se ud af offentlige registre.



Problemet er de patienter, som enten ikke har en forsikring, eller har en sundhedsforsikring med en høj egenbetaling. Den type patienter bliver nemlig ramt af højere listepriser.

»Vi ser et stigende politisk pres for lavere medicinpriser i USA, fordi mange medicinalselskaber tjener rigtig mange penge. Branchen adskiller sig ved, at det handler om liv og død, og derfor tiltrækker profit sig mere opmærksomhed her end inden for f.eks. shipping eller logistik,« siger Andrew Carlsen, analytiker i ABG Sundal Collier.

For nylig skrev den tidligere præsidentkandidat Bernie Sanders på Twitter bl.a., at »medicinalindustriens grådighed slår amerikanere ihjel, og det er nødt til at stoppe«.

»Befolkningen i USA er begyndt at opfatte systemet som strukturelt uretfærdigt, og det er en markant forskel fra tidligere, hvor folk tænkte, at det var synd og uretfærdigt, at nogle ikke havde råd,« siger Mette Nøhr Claushøj, ekspert i amerikanske forhold og ekstern lektor i statskundskab på Københavns Universitet.

Debatniveauet har sågar nået et punkt, hvor f.eks. læger er begyndt at skyde på hinandens fagområder.

»Der er en intern kamp i USA mellem de forskellige sygdomsområder, hvor en del prøver at fjerne fokus fra kræft og få det over mod diabetes,« siger Claus Henrik Johansen, senior porteføljeforvalter i Danske Bank.

Hos Novo Nordisk anerkender topchef Lars Fruergaard Jørgensen problematikken, men han forsvarer Novo Nordisks indtjeningsmaskine.

»Det er en industri, hvor der er rigtig meget på spil, og det kan du kun håndtere, hvis du har en solid indtjening,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.