Fleggaard-koncernen har nu rundet 7 mia. kr. i omsætning og 500 mio. kr. i indtjening før skat.

Én af Danmarks største familieejede koncerner fortsætter med at vokse.

Fleggaard-koncernen har rundet en omsætning på 7 mia. kr. og et resultat før skat på 519,7 mio. kr. Det viser et nyt regnskab fra koncernen, der i flere generationer har været ejet af Fleggaard-familien.

Fleggaard-koncernen Historien om Fleggaard-koncernen, der omsætter for 7 mia. kr., begyndte med en lille kolonialhandel, som Peter J. Fleggaard åbnede i Padborg i 1926.

Butikken voksede sig hurtigt stor, og da sønnen Hans Frede Flegggaard i 1960’erne tog over efter sin far, gik det for alvor stærkt.

I dag er Fleggaard-koncernen ejet af arvinger i tredje generation til den oprindelige stifter. Fleggaard er en af Danmarks største familieejede koncerner.

Har hovedsæde i Kollund ved Flensborg Fjord.

Koncernen rummer bl.a. grænse-supermarkederne Fleggaard samt Calle-kæden i det nordtyske samt Talinn, Estland.

Dertil kommer et leasingselskab samt grossisthandel med virksomhederne Dangaard, Aswo og Calgros. Desuden hoteller og senest et opkøb af spilvirksomheden Click Entertainment.

Væksten i både omsætningen og indtjeningen var tocifret i forhold til året forinden og har nu nået rekordhøjder. Det er til stor glæde for koncernchef Jens Klavsen.

»Efter et par år, hvor vores vækst til dels har været præget af opkøb, er dette års resultat hovedsagelig drevet af organisk vækst. Mens udviklingen i grænsehandlen atter har været stabil, har vi fået etableret nye internationale salgskanaler i vores grossistselskaber, ligesom Fleggaard Leasing har haft et godt år,« siger han.

Som Jens Klavsen henviser til, er Fleggaard-koncernen nemlig meget andet end grænsekæderne Fleggaard og Calle, som koncernen er mest kendt for.

Forretningsområderne tæller også grossisthandel, billeasing og en række andre aktiviteter i ind- og udland.

I regnskabsåret 2017/2018 solgte Fleggaard-koncernen også Hotel des Nordens fra. Det er ét af Nordtysklands største hoteller og bidrog positivt til Fleggaard-koncernens rekordstore overskud.

Renset for hotelsalget var året stadig det bedste nogensinde i koncernen.

I indeværende regnskabsår forventer Fleggaard-koncernen en indtjening på samme niveau som i 2017/2018.

Men grænsehandlen, der fylder halvdelen af koncernens omsætning, lever i et konkurrencebetonet marked.

»Grænsehandel handler om at sælge produkter til billige priser, men også om at give kunderne en oplevelse. Vi ser grænsehandel som en turistattraktion. For at blive ved med at tiltrække kunder, er vi nødt til at blive dygtigere hver dag,« siger Jens Klavsen.

»Vi er dog altid klar på at gøre en god handel. Det ligger dybt i vores dna at se på spændende opkøbsmuligheder, men det skal være noget, som har relation til vores nuværende virksomheder,« siger Jens Klavsen.