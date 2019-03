Danske topledere presses til øget fokus på bæredygtighed

Skal man tro den danske børselite selv, så bliver 2019 året, hvor bæredygtighed for alvor rykker ind på ledelsesgangene.

Sille Wulff Mortensen, født 1982, er journalist på Finans. Hun har læst journalistik og virksomhedsstudier på Roskilde Universitet og Copenhagen Business School og blev færdig kandidat i 2010. Her fra har hun arbejdet på dagbladet Børsen og borsen.dk, hvor hendes stofområder talte virksomheder og økonomi. I 2014 blev hun ansat på Finans, hvor hun primært skriver om ledelse, ledere og karriere. I sin fritid er Sille en ihærdig løber, men skal det for alvor være sjovt, mener hun, at der skal et par ski under fødderne. Og så har hun efter knap tyve års pause genoptaget klaverspillet – til stor fornøjelse for hende selv.

Det er rykket øverst op på agendaen i landets største børsnoterede virksomheder at opføre sig miljømæssigt og socialt ansvarligt.



Det viser en rundspørge blandt 24 selskaber i det førende danske eliteindeks.

18 svarer, at de vil øge fokus på bæredygtighed i 2019, mens to svarer, at det vil være uændret højt efter en væsentligt forøgelse i 2018. Fire har ikke svaret.

FN's verdensmål Afskaf fattigdom

Stop sult

Sundhed og trivsel

Kvalitetsuddannelse

Ligestilling mellem kønnene

Rent vand og sanitet

Bæredygtig energi

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Industri, innovation og infrastruktur

Mindre ulighed

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Ansvarligt forbrug og produktion

Klimaindsats

Livet i havet

Livet på land

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Partnerskaber for handling

Efterspørgslen på bæredygtige løsninger stiger og skaber ifølge virksomhederne grobund for alt fra flere økologiske og plantebaserede fødevarer til flere svanemærkede investeringsforeninger, mere vedvarende energi og mindre plastikemballage.

Det er netop pres fra omverdenen, der får de store børsnoterede danske virksomheder til at skærpe fokus på bæredygtighed, mener professor på CBS Andreas Rasche.

»Der et større pres fra politisk side om, at virksomhederne har tydelige interne regelsæt for ansvar og etik. Derudover er der særligt for de børsnoterede virksomheder et stigende pres fra investorer, der efterspørger mere transparent og troværdig data omkring hele deres værdikæde.«

Hvordan virksomhederne konkret vil øge deres fokus varierer, men flere ser den grønne bølge som en forretningsmulighed.

Bæredygtighed i C25 Virksomheder i C25, der svarer, at de vil øge fokus på bæredygtighed i 2019: Carlsberg



Chr. Hansen



DSV



FLSmidth



Royal Unibrew



Simcorp



Vestas



Coloplast



Danske Bank



GN Store Nord



Jyske Bank



Novo Nordisk



Novozymes



Pandora



Sydbank



Tryg



Rockwool

William Demant

Virksomheder i C25, der svarer, at fokus på bæredygtighed vil være uændret højt efter fokus er skærpet i 2018: A.P. Møller-Mærsk



ISS

Virksomheder i C25, der ikke har svaret:

Genmab



Ørsted



Ambu



Lundbeck





»Generelt tror jeg på, at en god forretning er en bæredygtig forretning. Vores stærke finansielle resultat sammen med vores øgede fokus på bæredygtighed viser netop, at der ikke behøver at være en modsætning mellem de to,« siger topchef i Carlsberg, Cees t’Hart.

Eksperterne bakker ham op.

»FN’s 17 verdensmål ruller som en snebold med stor fart, og jeg er tæt på at se verdensmålene som en ny standard for strategisk tænkning og ledelse i private og offentlige virksomheder,« siger professor emeritus Steen Hildebrandt.

Samtidig er det afgørende for at tiltrække talenter, siger rekrutteringsekspert Morten Ballisager.

»Virksomhederne vil gerne appellere til kunder og kommende medarbejdere. I visse tilfælde er man som organisation rent faktisk også motiveret til at bidrage til en samfundsorden.«