Region advarede Falck-bestyrelse om mulig chikane mod Bios

Falcks bestyrelse blev i sommeren 2015 advaret om muligt urent trav i forbindelse med udbuddet i Region Syddanmark. Bestyrelsen undlod at gøre noget, da den blev »betrygget« af topchef Allan Søgaard Larsen.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Mens Falck satte store ressourcer ind på at underminere konkurrenten Bios, fik Falcks bestyrelse i sommeren 2015 en meget direkte advarsel om, hvad der foregik.

Det viser dokumenter, som Finans har fået aktindsigt i hos Region Syddanmark.

Ifølge dokumenterne indskærpede regionen i 2015 flere gange over for Falck, at selskabet var kontraktligt forpligtet til loyalt at medvirke til overdragelsen af ambulancedriften.



Regionen reagerede, fordi der bl.a. var forlydender om et meget stort pres på Falck-reddere for ikke at skifte til Bios.

Forløbet mundede ud i et skarpt brev til Falcks topchef, Allan Søgaard Larsen, hvori regionen krævede en skriftlig redegørelse og truede med at rejse en erstatningssag.

Samtidig blev det sendt i kopi til bestyrelsesformand i Falck Peter Schütze »med anmodning om, at det distribueres til bestyrelsen i Falck A/S sagens alvor taget i betragtning«.

Næstformand i Falcks bestyrelse og direktør i Lundbeckfonden Lene Skole har lagt afstand til sagen med en udmelding om, at havde »vi som ejer eller havde bestyrelsen vidst, hvad der foregik, var det blevet stoppet.«

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose, siger, at brevet blev sendt til bestyrelsen for netop at sikre, at også andre end Allan Søgaard Larsen blev orienteret om regionens bekymringer. Derfor mener hun, at bestyrelsen dårligt kan hævde, at den ikke kendte til sagen.

»Så har man i hvert fald lukket øjnene og sagt, at man ikke troede på det,« siger hun.

Både Lene Skole og bestyrelsesformand Peter Schütze bekræfter, at de fik brevet, men topchef Allan Søgaard Larsen »betryggede« dem i, at der intet var at komme efter.



»Med den viden, jeg havde på det tidspunkt, var det den rigtige måde at gøre det på. Når du spørger mig i dag, er det klart, at vi skulle have reageret kraftigere,« siger Peter Schütze.

Allan Søgaard Larsen har ikke reageret på Finans’ henvendelser.