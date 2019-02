Jørn Tækker stirrede ned i afgrunden under finanskrisen, men har siden lavet et bemærkelsesværdigt comeback - med hjælp fra bankerne.

Han er i gang med at bygge sin helt egen by lidt uden for Aarhus. Og samtidig vælter pengene ind i den 63-årige Jørn Tækkers ejendomsimperium.

Den erfarne erhvervsmand var tæt på at gå konkurs under finanskrisen, men har siden rejst sig med et bemærkelsesværdigt comeback, der har gjort ham til milliardær.

I seneste regnskabsår tjente Jørn Tækker 310 mio. kr. Det viser et nyt regnskab fra det selskab, som Jørn Tækker har samlet hele sin koncern i, Tækkersminde ApS.

Dermed har ejendomsmatadoren på fem år bogført et samlet overskud på knap 2,5 mia. kr. Egenkapitalen i familiens koncern overstiger nu 2 mia. kr.

»Årets resultat anses for tilfredsstillende,« skriver Jørn Tækker i regnskabet.

Tækkersminde ApS 2013/14: 549,8

2014/15: 333,0

2015/16: 829,4

2016/17: 454,8

2017/18: 310,4 Årets resultat (i mio. kr.):

Fra sit hovedkontor ved havnen i Aarhus regerer Jørn Tækker over kæmpe byggeprojekter i Danmark. For få år siden solgte han lejligheder i Berlin til en værdi af 1,3 mia. kr.

Men at Aarhus-matadoren i dag kan kalde sig milliardær, var der ikke meget, der tydede på, da finanskrisen flåede hans imperium fra hinanden.

Jørn Tækker købte sin første ejendom i 1996 og opbyggede frem til finanskrisen en milliardstor portefølje af ejendomme både herhjemme og i Berlin. De mange milliarder lånte han i 32 forskellige banker spredt over dele af Nordeuropa.

Men så ramte finanskrisen, og pludselig gik bunden ud af Jørn Tækkers livsværk. I 2010 gik 12 af hans ejendomsselskaber i betalingsstandsning, og kun en opsigtsvækkende 10-årig gældsaftale med de 32 banker forhindrede Jørn Tækker i at gå bankerot.

I dag har Jørn Tækker for alvor lagt finanskrisen bag sig, og hans fokus er i stedet rettet mod det, der er Danmarks største private byudviklingsprojekt.

Lidt nord for Aarhus er Jørn Tækker i gang med at opføre den nye bydel Nye, som skal huse over 15.000 indbyggere. Her forventer Jørn Tækker en »kraftigt stigende aktivitet« i indeværende regnskabsår.

»Der forventes derfor også et positivt resultat for 2018/19 og dermed også en yderligere forøgelse af egenkapitalen,« skriver Jørn Tækker i regnskabet for Tækkersminde ApS.

Jørn Tækker er den 75. rigeste herhjemme med en anslået formue på 1,6 mia. kr., ifølge den seneste opgørelse fra Berlingske.