Arvinger bryder med traditionen: Lego-børn vil tredele magten

Der bliver ingen spaltning i den unge generation af Lego-familien. De tre søskende, Sofie, Thomas og Agnete, vil sammen forblive ejere af Lego, siger Thomas Kirk Kristiansen. Familien har til gengæld ingen planer om at indtage direktionen i legetøjskoncernen. Det er andre bedre til.

Vel vidende at de udfordrer skæbnen, har den unge generation af Lego-ejere besluttet ikke at centrere ejerskabet om én person.

Thomas Kirk Kristiansen er godt nok udnævnt til ”det mest aktive familiemedlem” og er dermed den, der træffer de daglige beslutninger i ejerkredsen. Men han vil ikke gøre som sin far, Kjeld Kirk Kristiansen, der købte sin søster ud af Lego og satte sig på hele legetøjsimperiet.

»Nej, det ligger ikke i kortene. Vi har sagt, at vi vil være tre ejere - mig og mine to søstre. Og i næste generation vil der være seks ejere, som det ser ud nu. Det er et nyt kapitel i virksomhedens historie, og det skal vi forholde os til, og det gør vi også,« siger Thomas Kirk Kristiansen.

Han og hans søstre har tilsammen seks døtre i alderen 6-12 år.

Thomas Kirk Kristiansen fylder 40 år om få dage og har brugt de seneste år på at gøre sig klart, hvordan han skal udfylde rollen som den, der af sin generation engagerer sig fuld tid i Lego. Den position ændres der ikke ved, men han vil altså ikke købe sine søstre helt ud, som Kjeld Kirk Kristiansen gjorde det med sin søster Gunhild Kirk Johansen i 2007.

Beslutningen om, at der skal være tre ejere, og at de tre søskendes børn i fremtiden tilsvarende skal eje Lego sammen, åbner en ladeport for alskens kulørte skandaler og familiefejder, der kan knuse Lego - det viser erfaringerne fra andre familier.

»Vi ved godt, at hver gang man ganger op i næste generation, er der kæmpe risiko for, at der bliver ballade, Det prøver vi at tage hånd om ved at skabe den gode relation i næste generation. Vi giver også folk en mulighed for at melde sig ud, hvis man ikke har lyst til at være en del af det fællesskab, og vi stiller krav til hinanden.,« siger Thomas Kirk Kristiansen.

Familien har lavet en Lego-skole, hvor de seks piger går. Desuden er Thomas og hans søskende i gang med at nedfælde en grundlov for familien, der skal forhindre fremtidige opgør.

Der er ikke lagt op til, at nogen i familien skal være den daglige leder og adm. direktør i Lego, som Kjeld Kirk Kristiansen og hans far og farfar var det.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at én i den næste generation af familien vil være den bedste overhovedet til at drive virksomheden – det kan jeg ikke forestille mig. Den vigtigste opgave er, at familien bliver ved med at sikre, at vi udpeger de bedst mulige mennesker til at drive vores forretning,« siger han.

Det har aldrig været på tale, at Thomas Kirk Kristiansen skulle være adm. direktør. I stedet indgår han nu i et tæt partnerskab med den tidligere topchef, Jørgen Vig Knudstorp, som sammen med familien kridter banen op for Legos fremtid.

Mens Thomas Kirk Kristiansen er familiens repræsentant i Lego, er det indtil videre hans far, Kjeld Kirk Kristiansen, der har magten i Kirkbi, familiens pengetank. Han og de tre børn ejer hver en fjerdedel af kapitalen, men Kjeld Kirk Kristiansen sidder med over 60 pct. af de stemmetunge A-aktier. De tre børn skal efter planen have lige mange af begge slags aktier.