Britta Nielsens datter er gået personligt konkurs

Nadia Samina Hayat er ligesom sin svindelsigtede mor Britta Nielsen gået personligt konkurs. Det skyldes private lån fra mor til datter, mener kurator.

Det fremgår af dokumenter fra Sø- og Handelsretten, som Finans har fået aktindsigt i.

Personlig konkurs Ved en personlig konkurs mister skyldneren retten til at bestemme over sine ejendele i en periode og bliver registreret i RKI

Personens værdier udgør aktiver i konkursboet

Dog har man ret til en beskeden levefod, hvilket vil sige, at almindeligt tøj og indbo kan beholdes

En konkursramt person slipper først af med stemplet, når kuratoren er færdig med at fordele vedkommendes værdier til kreditorerne

Ifølge dokumenterne blev Nadia Samina Hayat erklæret konkurs den 5. februar, fordi hun angiveligt har modtaget private anfordringslån fra Britta Nielsen, der er mistænkt for at have udbetalt 111 mio. kr. til sig selv fra Socialstyrelsens tilskudsmidler.

Tidligere har Nadia Samina Hayat fortalt Kanal 5, at hun brugte penge fra Britta Nielsen til at købe og sælge op mod 60 heste til priser på 100.000 euro stykket. Britta Nielsen har desuden finansieret de hestevirksomheder, Nadia Samina Hayat har drevet i Tyskland og Holland, fortalte datteren til Kanal 5.

Den 31-årige Nadia Samina Hayat har også opdrættet heste i Danmark under selskabet S. Hayat Sporthorses ApS. Den virksomhed blev lukket i september 2017.

»Skyldneren (Nadia Samina Hayat, red.) har i et interview med tv-kanalen Kanal 5 bekræftet, at disse midler hidrørte fra Anna Britta Troelsgaard Nielsen (Britta Nielsen, red.). På baggrund heraf og i mangel af dokumentation for det modsatte, må det således også have formodningen for sig, at overførslerne fra Anna Britta Troelsgaard Nielsen til skyldnerens private konti er udtryk for lån,« står der i et dokument fra konkursboets kurator, Boris Frederiksen fra Advokatfirmaet Poul Schmith.

Britta Nielsen-sagen Den 64-årige Britta Nielsen er sigtet for databedrageri af særlig grov beskaffenhed. Hun mistænkes af bagmandspolitiet (SØIK) for at have misbrugt sin stilling som centralt placeret medarbejder i Socialstyrelsen til at overføre mindst 111 mio. kr. til sine egne konti Også hendes 38-årige søn Jimmy Jamil Hayat er varetægtsfængslet og sigtes for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han skal i alt have modtaget aktiver for 3,6 millioner kroner Britta Nielsens to døtre, Nadia Samina Hayat på 31 år og Karina Jamilla Hayat på 34 år, er også sigtede i sagen - for hæleri, men er ikke fængslet

De private lån fra Britta Nielsen til Nadia Samina Hayat er krævet tilbagebetalt til førstnævntes personlige konkursbo, der også bestyres af Boris Frederiksen.

Men da Nadia Samina Hayat ikke har betalt det skyldige beløb, blev hun begæret konkurs af Boris Frederiksen. Nadia Samina Hayat havde ikke indsigelser mod konkursdekretet, ligesom hun vil samarbejde med kurator gennem sin advokat.

»Det er en helt naturlig og forventet udvikling, at der blev indgivet en konkursbegæring mod Nadia Samina Hayat, da hun har modtaget penge fra sin mor, og disse penge indgår i behandlingen af Britta Nielsens konkursbo,« siger advokat Christian Bjerrehuus, der repræsenterer Nadia Samina Hayat.

Christian Bjerrehuus oplyser, at han dog tager forbehold for stiftelsen og opgørelsen af kravet mod Nadia Samina Hayat.

I de retsdokumenter, Finans har modtaget, er der flere overstregede passager. Det handler om, hvor store lån Nadia Samina Hayat menes at have fået overført fra Britta Nielsen, hvad pengene er gået til, og hvilke aktiver der er i konkursboet.

I alt er der identificeret fem aktiver af værdi i Nadia Samina Hayats konkursbo, hvoraf tre er blevet beslaglagt af politiet.

Derudover er Nadia Samina Hayat blevet sat under postspærring indtil maj, hvilket betyder, at breve og andre forsendelser til hendes adresse skal udleveres til kurator Boris Frederiksen. Derudover har Sø- og Handelsretten fastslået, at kurator skal have udleveret post leveret til Nadia Samina Hayats digitale postkasse og mailkonti.

Nadia Samina Hayat er ligesom sine to søskende sigtet for hæleri i sagen mod Britta Nielsen.

Finans har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Boris Frederiksen til Nadia Samina Hayats konkursbo.