EU-Kommissionen har godkendt høreapparatsvirksomheden Widexs fusion med tyske Sivantos.

Den danske høreapparatvirksomhed Widex har nu fået EU-Kommissionens godkendelse til en sammenlægning med tyske Sivantos, der er ejet af den svenske kapitalfond EQT.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse torsdag morgen.

»I Widex har vores ambition altid været at skabe de bedste høreapparater. Fusionen med Sivantos bringer os et skridt tættere på målet, fordi vi sammen skaber en virksomhed med en af de stærkeste forsknings- og udviklingsressourcer i vores branche,« siger Jan Tøpholm, medejer og bestyrelsesformand for Widex.

Tilsammen vil de to selskaber skabe en virksomhed med godt 10.000 ansatte og en årlig indtægt i størrelsesordenen 1,7 mia. euro, svarende til 12,7 mia. kr.

Widex har i dag en global markedsandel på lidt over 8 pct., mens Sivantos sidder på omkring 15 pct. Med fusionen vil de to selskaber nærme sig verdens to førende høreapparatsselskaber, schweiziske Sonova og danske William Demant Holding.

Ifølge meddelelsen forventes det, at transaktionen er afsluttet tidligt i marts.

Både Sivantos og Widex vil fortsætte under eget navn. Det er endnu ikke oplyst, hvad navnet på det samlede selskab bliver.

Widex annoncerede tilbage i maj sidste år, at man ville fusionere med Sivantos, det tidligere Siemens Hearing.

Siden er fulgt en langstrakt proces, hvor de to selskaber har været i dialog med EU-Kommission, der af konkurrencehensyn skal godkende en fusion i den størrelsesorden.

Den første fusionsansøgning blev sendt til Bruxelles i starten af oktober, men kort tid efter trukket tilbage. Selskaberne sendte i starten af januar en ny ansøgning afsted til EU og det er den, som Kommissionen nu har nikket ja til.