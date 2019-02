Magtkoncentration: De største advokathuse buldrer frem

De 10 største danske advokathuse sidder på en stadig større del af branchens omsætning. Det giver interessekonflikter, siger de selv, og dårlig omtale, mener en af de små advokater.

Stille og roligt sætter de største advokathuse sig på en stadig større del af branchens omsætning.

De 10 største advokatfirmaer sad i 2016 på 38,2 pct. af omsætningen og har dermed øget deres dominans i forhold til en andel på 36,7 pct. i 2015.

Piller man de fem største ud, står de for 26 pct. af omsætningen, viser tal fra Danske Advokater.



Koncentrationen fører flere dårlige sager med sig, mener Allan Ohms fra Forum Advokater i Roskilde.

»Det er problematisk, at den dårlige omtale af advokatstanden synes at vokse med størrelsen af de største advokatfirmaer. Det ser ud til, at man i konkurrencen om de store, spændende opgaver lander på forsiden af aviserne med negativ omtale, som jo går ud over alle advokater,« siger Allan Ohms.

Han sigter bl.a. til omtalen af Kammeradvokatens voksende indtjening som advokat for staten. Og han sigter til dækningen af advokatfirmaet Bech-Bruun, der bliver gransket af Advokatnævnet, som bl.a. skal finde ud af, om firmaet har forbrudt sig mod regler for god skik i forbindelse med sagen om udbytteskat.

Bech-Bruun har hele tiden fastholdt, at firmaet ikke har forbrudt sig mod nogen regler.

»Det er ikke vores fornemmelse, at vi har mistet klienter pga. de anklager og beskyldninger, vi er blevet mødt af,« siger adm. direktør Christian Ejvin Andersen.

DLA Piper er det hurtigst voksende af de store firmaer. Managing partner Martin Lavesen er enig i, at vækst øger risiko for interessekonflikter.

»Men jeg mener ikke, det er firmaernes størrelse, der har givet branchen et flosset image i 2018. Det er enkelt sager. Generelt mener jeg, at langt de fleste advokatfirmaer opfører sig hæderligt og efterlever reglerne,« siger Martin Lavesen.