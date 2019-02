BMW og Mercedes-ejer indgår milliardsamarbejde

To tyske bilmastodonter satser stort på urban mobilitet.

Én millard euro. Det er rundt regnet 7,46 mia. kr., og hvad BMW og Mercedes-ejeren Daimler har besluttet sig at investere i en storstilet satsning for at fremme urban mobilitet.

Det skriver flere medier, herunder BBC og Financial Times.

Investeringen, der blandt andet sigter mod at udarbejde bil- og elbildelingstjenester, vil også skabe 1.000 ekstra arbejdspladser i en bilbranche, som er blevet udfordret af nye aktører som Uber, der tilbyder service fremfor selve biler.

»Vi vil være med til at forme nutiden- og fremtidens urbane mobilitet og få det maksimale ud af muligheder som digitalisering, deleordninger og vore kunders øgede krav til mobilitet, skaber,« forklarer formanden for Daimlers bestyrelse Dieter Zetsche, i en udtalelse.

I marts sidste år annoncerede de to bilkæmper deres ambitioner om fællessatsningen, som kommer til at udmønte sig i fem partnerskaber: Bookingtjenesten Reach Now, ladestationstjenesten Charge Now, chauffør- og taxitjenesten Free Now, parkeringstjenesten Park Now og bildelingstjenesten Share Now.

Idéen er så, at de forskellige tjenester skal fusionere for at indgå i en samlet pakke.

»Vi har en klar vision: Disse fem tjenester skal sammenflettes for at danne en unik mobilitetspakke med en bilflåde, som er fuldt elektrisk og selvkørende, som kan oplades og parkere på egen hånd og kan forbindes med andre former for transport,« siger formand for BMW Management, Harald Krüger.

Satsningen er betinget af myndighedsgodkendelse.