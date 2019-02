Medicinalselskabet Leo Pharma bruger milliard efter milliard på store opkøb. Indtil videre står forretningen i stampe, og 2019 forventes kun at byde på marginal vækst, mens driftsresultatet frygtes at give et minus på 750 mio. kr.

Danmarks tredjestørste medicinalselskab Leo Pharma satser stort og øger risikoen voldsomt i disse år, men indtil videre sker det med meget begrænset økonomisk succes.

2018 blev nemlig endnu et år, hvor Leo Pharma leverede stærkt skuffende salgstal på verdens største medicinmarked i USA.

»Jeg er meget tilfreds med både regnskabet og det år, der er gået. Vi har nået vigtige milepæle på vores 2025-strategi, og vi har nået vores finansielle mål,« siger Gitte Aabo, adm. direktør i Leo Pharma.

Det forgangne år bød på en omsætning på 10,4 mia. kr. på niveau med 2017, mens driftsresultat blev forbedret med 750 mio. kr. til et overskud på 1,6 mia. kr.

Det tal indeholder imidlertid en engangsbetaling på mere end 1,5 mia. kr. som følge af frasalg af lægemidler til svenske Karo Pharma, hvilket får det underliggende driftsresultat til stort set at gå i 0. For 2019 forventer Leo Pharma et driftsunderskud på op til 750 mio. kr.og en omsætningsvækst på 4-6 pct.

»Det er et udtryk for, at disse år er særligt investeringstunge,« siger Gitte Aabo.

Når vi er henne i 2025, skulle USA gerne tegne sig for noget, der ligner en tredjedel af vores samlede omsætning. Gitte Aabo, adm. direktør i Leo Pharma

Forretningen er ikke mindst tynget af, at det amerikanske problembarn nok engang har vist sig at være noget af en mundfuld med et omsætningsfald i 2018 på hele 17 pct. til knap 1,1 mia. kr.

Dermed fylder USA kun 10 pct. af den samlede forretning, hvilket står i skærende kontrast til industristandarden, hvor de fleste selskaber henter omkring 50 pct. af sin omsætning. For Novo Nordisk udgør USA 51 pct. af forretningen, mens Nordamerika udgør 63 pct. af omsætningen for Lundbeck.

»Det er vigtigt at kigge tilbage på 2017, hvor vi havde et ret stort engangssalg til en af vores kollegaer, som brugte et af vores produkter til kliniske forsøg. Det påvirkede vores 2017-resultat, men gør også udviklingen til 2018 lidt skæv,« siger Gitte Aabo.

Hun anerkender dog, at USA typisk udgør mindst 40 pct. af forretningen for medicinalselskaber verden over og sætter sin lid til tralokinumab, der er Leo Pharmas største lægemiddelhåb.

»Når vi får tralokinumab på markedet, som vi forventer at gøre i 2021 – og forhåbentlig også får nogle andre produkter fra vores pipeline ind - skal USA udgøre en større andel. Når vi er henne i 2025, skulle USA gerne tegne sig for noget, der ligner en tredjedel af vores samlede omsætning,« siger Gitte Aabo.