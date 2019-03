Femern-undersøgelse på pause: Rigsrevisionen ville trykprøve usikkerheder bag Danmarkshistoriens største anlægsprojekt

Statsrevisor Villum Christensen vil sikre sig, at Rigsrevisionen ikke er blevet presset til at sætte Femern-undersøgelse på pause.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Jakob Martini, f. 1977, er journalist på Finans, hvor han dækker banker, pension og realkredit. Han har beskæftiget sig med forskellige grene af erhvervsjournalistikken i en årrække. På dagbladet Børsen har han siden 2008 dækket klima og kultur ud fra en pengevinkel. I 2012 blev han en del af Børsens finansredaktion, inden han skiftede til Finans i september 2014. Jakob gør en dyd ud af at trække svært gennemskuelige problemstillinger frem i lyset. På finansområdet har det bl.a. ført til lovændringer og øget kontrol omkring investeringsforeninger og pensionsselskaber. Jakob er desuden erklæret rock-nørd, elsker sine vinylplader og kan tale længe og indgående om Manchester United.

Rigsrevisionen rekvirerede flere tusind sider fortrolige dokumenter om økonomien bag Femern-tunnelen, før en hidtil ukendt undersøgelse af Danmarkshistoriens største anlægsprojekt blev sat på pause i juni sidste år. Det viser aktindsigtsdokumenter, som nu får to af Folketingets statsrevisorer på banen.

Villum Christensen (LA) og Frank Aaen (E) vil have en detaljeret forklaring på, hvorfor Rigsrevisionen i netop denne sag har valgt at stille en forundersøgelse i bero.

»Det er jo Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, der har været plaget af mange forsinkelser og store problemer. Jeg vil gerne have sikret mig, at udenforstående ikke har været part i at få stillet forundersøgelsen i bero,« siger Villum Christensen.

En række uvildige eksperter har kritiseret, at beslutningsgrundlaget for Femern-projektet har været mangelfuldt. Forligskredsen har afvist kritikken, men nu viser det sig altså, at Rigsrevisionen i det skjulte indledte en undersøgelse af projektet, hvor den danske stat har 62 mia. kr. på højkant.

Det skete i november 2017, men i juni sidste år trykkede rigsrevisor Lone Strøm pludselig på pauseknappen af hensyn til timingen af den tyske myndighedsgodkendelse og den forventede efterfølgende retssag.

Lone Strøm understreger over for Finans, at det var Rigsrevisionens egen beslutning at sætte undersøgelsen på pause.

Aktindsigtsdokumenter viser dog, at Rigsrevisionen forinden blev præsenteret for mindst to notater om risikoen ved en rigsrevisionsundersøgelse og ifølge flere kilder med kendskab til den politiske proces har Transportministeriet været stærke modstandere af en undersøgelse.

Professor på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh har længe efterspurgt en undersøgelse af usikkerhederne i projektet. Han mener dog, at det kan være fornuftigt at træde på bremsen, fordi projektet står foran en stor retssag i Tyskland.



»Derfor kan det være uhensigtsmæssigt, hvis de går ind og producerer ammunition til at skade statens interesser i sådan en sag,« siger han.

Hverken Femern A/S eller Transportministeriet vil svare på, om man har forsøgt at få sat Rigsrevisionens undersøgelse i bero.

Klik på videoen herover og få en hurtig gennemgang af fire af de problemstillinger, som kan sende Femern-projektets økonomi til tælling.