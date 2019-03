Tøjfirma 45-dobler overskuddet efter tv-optræden

Jesper Buch er dybt imponeret af tøjfirmaet SNT, der nu er på vej mod udlandet.

Det er knap et år siden, at tre knægte fra tøjfirmaet SNT (Shaping a New Tomorrow) tonede frem på tv-skærmen i DR-programmet "Løvens Hule".

Investorerne Jesper Buch og Birgit Aaby kastede både deres kærlighed og penge efter SNT, hvis omsætning med det samme eksploderede.

SNT Shaping a New Tomorrow er etableret i 2015.

Selskabet designer og sælger klassisk herretøj som eksempelvis bukser og t-shirts.

Iværksætterne bag firmaet, Kasper Ulrich, Christian Aachmann og Christoffer Bak, har særlig fokus på stilrent tøj med god komfort.

Tøjet fra Shaping a New Tomorrow bliver fremstillet i Portugal.

Før har der været problemer med at følge med ordrerne, men efter en tredobling af mandskabet på den portugisiske produktion er det blevet nemmere.

Det samme gjorde bundlinjen tilsyneladende. For SNT har netop offentliggjort et nyt årsregnskab, der viser en 45-dobling af overskuddet. Fra 0,2 mio. til 8,3 mio. kr.

Jesper Buch har kaldt investeringen i SNT for den, der har imponeret ham mest af alle hans mange investeringer i "Løvens Hule". Serieiværksætteren er da også svært begejstret, da han kommenterer det nye SNT-regnskab over for Finans.

»Jeg kan jo nævne, at det er en pragtfuld iværksætterhistorie, og at jeg er meget tilfreds - og dertil kan jeg nævne, at du godt kan glæde dig til det næste regnskab, der kommer,« skriver han i en mail.

SNT har nemlig planer om meget mere, hvilket også kan læses i det nye regnskab. I 2018/2019 forventes vækst i både omsætning og resultat. Det skal en satsning i udlandet være med til at realisere.

»I det kommende år vil virksomheden udvide sin e-handel til Tyskland og Sverige samt udvide den fysiske tilstedeværelse i Danmark,« skriver SNT i sit nye regnskab.

Bag SNT står de tre barndomsvenner Christian Aachmann, Christoffer Bak og Kasper Ulrich. I gymnasiet stiftede de SNT, fordi de gerne ville lave pænt tøj, som samtidig var komfortabelt at gå i.

Det har de åbenbart ramt et hul i markedet med. Før deres optræden i "Løvens Hule" havde de på et år omsat for 650.000 kr. Samme aften, som programmet blev sendt, omsatte de for 1 mio. kr., og det fortsatte i de følgende dage.