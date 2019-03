Ryanair boss gør det igen: Spår at Norwegian vil mislykkes

Micahel O'Leary mener, at Norwegians satsning på langruter til lavpris er en fiasko. Norwegian mener, at Ryanair-bossens plade er gået i hak.

Ryanair bossen Michael O'Leary har gjort det før, og nu gør han det igen. Han dømmer Norwegian til at mislykkes og tror ikke, at selskabet vil overleve, hvis priserne på brændstof stiger.

»Norwegians forretningsmodel er dødsdømt og vil fejle. De har høje omkostninger og lave priser, og de har aldrig været i stand til at drive forretningen med overskud. Deres model vil mislykkes, især hvis oliepriserne bliver højere. Måske ikke i år, men så næste år,« siger Michael O'Leary i et interview med det norske medie DN.

Den kontroversielle og mangeårige chef for Ryanair er ikke imponeret af Norwegian langdistanceruter, der markedsføres som et lavprisprodukt.

»Norwegian er mislykkedes med denne satsning. Jo flere ruter, de åbner, desto flere penge taber de. Ingen har fået det til at virke med langruter til lavpris. Oversøiske ruter adskiller sig markant fra de korte flyvninger. Mange kunder vil betale for business class, og hurtige vendinger i lufthavnen har ikke samme betydning,« siger Michael O'Leary.

Han afviser, at Ryanair på noget tidspunkt har været interesseret i at købe Norwegian. Det norske lavprisselskab har tidligere nævnt, at der var fem parter, som viste interesse for selskabet, efter at luftfartsgruppen IAG med British Airways som omdrejningspunkt sidste forår gav et bud på selskabet.

Det er langtfra første gang, Michael O'Leary spår konkurrentens død.

I september 2017 udtalte han, at Norwegian formentlig ikke ville overleve et år. I oktober sidste år forudsagde han, at Norwegian ville gå konkurs her i vinter.

Norwegian har to gange i det seneste år fået tilført ny kapital. Samtidig har selskabet iværksat en spareplan og sælger fly for at forbedre likviditeten.

Norwegian afviser Michael O'Learys udtalelser.

»O'Leary har i årevis benyttet hver eneste mulighed til at kritisere Norwegian, så det er gammelt nyt fra en, hvor pladen er gået i hak,« siger Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikationschef i Norwegian.