SAS øger fra april antallet af direkte flyvninger fra Norge til Manchester fra syv ugentlige afgange til ti ugentlige afgange.

Det sker, efter at norske Ole Gunnar Solskjær er blevet midlertidig manager for Manchester United med stor succes til følge, skriver det norske nyhedsbureau, NTB, ifølge mediet Hegnar.

Til det norske medie Dagens Næringsliv siger SAS, at flyselskabet øger kapaciteten på flyvninger til Manchester med 40 pct. fra april. Der bliver tale om to ugentlige ekstra afgange fra Oslo og en enkelt ugentlig ekstra afgang fra Bergen.

- Dette er et af de tilfælde, hvor jeg har lyst til at bryde SAS' regel om ikke at opgive passagertal af konkurrencehensyn. Men vi er svært tilfredse med udviklingen. Derfor sætter vi også større fly ind, oveni at vi øger antallet af afgange, siger SAS' pressechef i Norge, Knut Morten Johansen, til mediet.

Også Norwegian oplever øget interesse for flyrejser til Manchester og overvejer at øge antallet af afgange fra efteråret, lyder det fra selskabet.

Det er dog ikke udelukkende Ole Gunnar Solskjærs succes med storklubben Manchester United, som har ledt til øget interesse i rejser til Manchester.

NTB skriver, at mange nordmænd også er Liverpool-fans, og at holdets nuværende succes trækker norske fans til stadion, og her er Manchester et nemt sted at flyve til og så køre derfra til Liverpool.

Liverpool ligger i øjeblikket på en andenplads i Premier League med 70 point - blot et point efter Manchester City. Manchester United ligger i øjeblikket på en fjerdeplads med 58 point, efter at klubben i weekenden vandt hjemme 3-2 over Southampton.