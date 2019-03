Dansk firma med 800 ansatte solgt for milliardbeløb

Biogens danske fabrik i Hillerød er blevet solgt til Fujifilm, som er kendt for at stå bag kameraer.

800 ansatte på en fabrik i Hillerød er på vej mod at få ny arbejdsgiver.

Således har japanske Fujifilm, der er kendt for at stå bag fotografiske film og kameraer, købt den globale biotekvirksomhed Biogens fabrik i Hillerød. Fabrikken hører under selskabet Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, der i det seneste regnskab havde en omsætning på 1,4 mia. kr. og et overskud efter skat på 171 mio. kr.

Prisen for fabrikken og de 800 ansatte er 890 mio. dollars, svarende til 5,9 mia. kr. Det fremgår af en pressemeddelelse, som parterne har sendt ud tirsdag morgen.

»Vi evaluerer hele tiden vores produktionsstrategi, og vi mener, at denne aftale er i den bedste interesse for vores medarbejdere, kunder, partnere og aktionærer,« siger Biogens topchef, Michel Vounatsos, i en meddelelse.

Handlen forventes afsluttet i anden halvdel af 2019, og de 800 ansatte på fabrikken i Hillerød forventes at fortsætte med over under det nye ejerskab.

Biogen producerer en række lægemidler, heriblandt til behandling af alzheimers, sklerose og leddegigt. Biogen blev grundlagt i Schweiz i 1978 og åbnede en afdeling i Danmark i 2001.

Nu er Biogen børsnoteret i USA og beskæftiger på verdensplan mere end 7.000 medarbejdere.