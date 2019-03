Skousens "direktør" bag ny millionforretning

Sammen med en barndomsven har Jonas Dørken, der stadig reklamerer for Skousen, skabt et nyt forretningseventyr.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Han toner ofte frem på tv-skærmen som ”direktøren” i den danske hvidevarekæde Skousen. Men Jonas Dørken sælger hverken vaskemaskiner, køleskabe eller støvsugere.

Sammen med barndomsvennen Christopher Stensbjerg har Jonas Dørken skabt et hurtigtvoksende investerings- og ejendomsudviklingsfirma under navnet Viva Group.

I seneste regnskabsår næsten fordoblede selskabet sit overskud før skat - fra 2,3 mio. kr. til 4,2 mio. kr. Det skriver Midtjyllands Avis.

Jonas Dørken har gennem en årrække været Skousens ansigt i tv-reklamer, en rolle han udførte ved siden af jobbet som adm. direktør i selvsamme virksomhed.

Men i sommeren 2016 valgte han at stoppe som topchef i Skousen for at blive selvstændig. Sammen med Christopher Stensbjerg etablerede han Viva Group, der i dag er involveret i en række større projekter i særligt Midt- og Østjylland.

»Vi opkøber, udvikler og sælger. Vi ser os selv som en handels- og projektudviklingsvirksomhed. Vi er et alternativ til formuepleje, og hvor det typisk er private erhvervsdrivende, der går ind og investere gennem os. Det er investorer, der har stor tillid til os, og det er en tillid som vi gør alt for at leve op til,« siger Jonas Dørken til Midtjyllands Avis.

Viva Group er sammensat af flere forretningsområder, der alle har med ejendomme at gøre. Udover at administrere lejeboliger opfører Viva Group også sine egne arkitekttegnede parcelhuse under datterselskabet Viva Huse, ligesom man opfører, opkøber og renoverer ejendomme.

Efter sin opsigelse i Skousen kastede Jonas Dørken sig også over rekrutteringsplatformen Joblicate, som han blev administrerende direktør for i maj 2016 og kort tid efter medejer af.

Den virksomhed blev to år senere solgt til Danmarks største online-jobportal, Jobindex, for et ukendt millionbeløb.