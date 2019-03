Den ordblinde tømrer, der blev milliardær, firedobler overskuddet

Michael Mortensens typehusfirma Hybel, der bl.a. konkurrerer med hans tidligere hjertebarn, stormer frem.

Historien om en ordblind dreng, der startede sin første virksomhed som 13-årig, og som endte med at blive milliardær, er blevet en tand bedre.

Byggematadoren Michael Mortensen har nemlig gang i endnu et forretningseventyr med sit nye typehusfirma Hybel, der på ét år har firedoblet overskuddet fra 8 mio. kr. til 32 mio. kr. Det viser et nyt årsregnskab.

I år forventer Hybel at fortsætte den hastige vækst ved at sælge over 400 huse.

»Der er derfor tale om en betydelig vækst i omsætning og aktivitetsniveau,« skriver ledelsen i regnskabet.

Hybel, som bl.a. konkurrerer med Michael Mortensens tidligere typehusfirma, Huscompagniet, har ud over Michael Mortensen selv ledende medarbejdere fra Hybel i ejerkredsen, heriblandt adm. direktør Brian Langvad.

Michael Mortensen er bedst kendt for at have stået bag typehusfirmaet FM-Søkjær (senere Huscompagniet), som han solgte til kapitalfonden Axcel for et trecifret millionbeløb. Senere blev Huscompagniet solgt videre.

Derudover fik Michael Mortensens personlige formue endnu et nøk opad, da han i 2016 sammen med sine partnere solgte 60 pct. af entreprenørkoncernen Casa. Michael Mortensen havde selv været med til at stifte Casa.

Historien om Michael Mortensen bliver ikke mindre imponerende af, at han er ordblind. Derfor vidste han fra en ung alder, at han skulle have hjælp til at starte en virksomhed. Det gav en tidlig indsigt i egne styrker og svagheder, har han tidligere forklaret.

Nu er det så Michael Mortensens nye typehusfirma, der stormer frem.

Som de første på markedet tilbød Hybel kort efter sin opstart i 2016 at finansiere grundkøbet, når kunderne vil købe og opføre et Hybel-typehus. I omkring 80 pct. af de salg, Hybel foretager, finansierer virksomheden nu grunden.

Og selskabet vil i fremtiden fokusere endnu mere på at opkøbe jordarealer, der udstykkes til grunde for opførelse af rækkehuse og parcelhuse, lyder det.

»Der vil i 2019 komme yderligere fokus på denne opgave. Vi har ikke byggepligt på de udstykkede parcelhusgrunde, da det er vores vurdering, at vi herved kan opnå en højere omsætning af grundene. Samtidig kan vi færdiggøre og skabe en mere forskelligartet udstykning hurtigere, end hvis der var byggepligt på grundene,« lyder det i regnskabet.

Hybel har adresse i Horsens, men har også åbnet kontor i Aalborg. Og endnu et er på vej, lyder det i regnskabet.