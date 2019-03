Tøjmærke afskaffede sælgere: Nu vælter pengene ind

»Tranformationen er nu tilendebragt, og vi kommer styrket ud af processen med et fantastisk fundament for fortsat vækst,« siger topchefen i kapitalfondsejede Ball Group.

Den danske modevirksomhed Ball Group kan glæde sig over en beslutning, der blev truffet for lidt over et år siden.

For dengang besluttede virksomheden, der står bag kvindetøjsmærket Zizzi, at vinke farvel til sin skare af kørende sælgere, som tog ud til butikker for at præsentere varer.

Tiden var løbet fra den salgsform, lød det. I stedet skulle der satses digitalt.

Det sats må hidtil siges at være en vinderformular for Ball Group. I 2018 voksede omsætningen med mere end 20 pct. til 590 mio. kr., og samtidig blev resultatet af den primære drift tredoblet til 51,5 mio. kr.

Det viser et nyt regnskab fra Ball Group, der siden 2007 har været ejet af kapitalfonden Axcel.

»Vores udvikling igennem de sidste tre år har været fokuseret på at genoprette driften og skabe fremgang via en holdbar forretningsmodel. Det må siges at være lykkes for os,« siger Kuno Kildetoft Mehlsen, adm. direktør i Ball Group, i en pressemeddelelse.

Strategien om selv at eje butikskæden har vist sig meget værdifuld.

»Tranformationen er nu tilendebragt, og vi kommer styrket ud af processen med et fantastisk fundament for fortsat vækst,« siger Kuno Kildetoft Mehlsen, der forventer fortsat vækst på både top- og bundlinjen i 2019.

I 2016 valgte Ball Group udelukkende at satse på mærket Zizzi, der laver tøj til kurvede kvinder. Flere mærker blev solgt fra til konkurrenten DK Company i den forbindelse.

Ball Group blev grundlagt i 1988 og har hovedsæde i Billund, hvor 150 medarbejdere har deres daglige gang.

Ude i virksomhedens 114 butikker er omkring 450 medarbejdere beskæftiget i fem lande.