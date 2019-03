Rig stifter vil ikke redde konkursramte Biva

For anden gang på 15 måneder er Biva gået konkurs. Kurator har forsøgt at få den succesfulde stifter til at byde på konkursboet.

Henry Johansen blev mangemillionær på at sælge discountmøbler gennem Biva i to årtier. Den helt store jackpot kom, da han i 2006 solgte Biva til to kapitalfonde for 560 mio. kr. Men Henry Johansen vil ikke redde Biva, der siden 2006 har slæbt en stribe af konkurser efter sig. Senest måtte det "nye" Biva lade sig gå konkurs i begyndelsen af marts. Bivas kurator, advokat Nicolai Dyhr fra Horten, har ellers forsøgt at få Henry Johansen til at byde på konkursboet. »Jeg har talt med Henry Johansen og hørt, om ham og hans datter Mille (Korsdal Rafn, kendt som Biva-pigen, red.) vil byde. Det vil jo give mening, for de kender forretningen, og deres ejendomskoncern ejer flere af de bygninger, hvor Biva-butikker tidligere lå. Men de vil ikke røre ved Biva igen,« siger han til Finans. Henry Johansen bekræfter, at kuratoren har kontaktet ham. »Ja, jeg har talt med kurator og er ikke interesseret. Jeg er nu 74 år, så tiden er gået,« skriver han i en e-mail til Finans. Er din datter heller ikke interesseret i at overtage Biva? »Nej, det er hun ikke,« skriver Henry Johansen, hvis ejendomskoncern Boka Holding har en egenkapital på knap 900 mio. kr. Kurator Nicolai Dyhr håber nu at lokke andre bydere til konkursboet. »Der var over 30.000 tilmeldt Bivas nyhedsbrev, og det er et brand, som mange kender. Det kan nogen forhåbentligt se noget værdi i,« siger han. På sit højeste var Biva Danmarks største enkeltejede møbelkæde med butikker over hele landet. Men efter nogle tumultariske år med ejerskifte og forliste vækstplaner gik møbelkæden i juni 2013 konkurs. Året efter blev rettighederne til Biva-navnet købt af de to tidligere butikschefer Jesper Jørgensen og Rune Furbo. De lancerede et nyt Biva som netbutik og føjede møbelhuse i Brøndby, Fredericia og Aalborg til. Siden kom nye medejere til, men heller ikke de kunne gøre Biva til en god forretning. Derfor blev Biva kort før nytår begæret konkurs. Carsten Blom-Hanssen kom kæden til undsætning. Han var i sin tid med til at stifte tøjkometen Boozt.com og har også været salgsdirektør i Berlingske. Carsten Blom-Hanssen valgte at satse på digitalt salg og et showroom i Brøndby. Men også han måtte i begyndelsen af marts sande, at han ikke kunne gøre Biva til en god forretning. Relaterede Artikler Biva blev reddet i sidste øjeblik: Lukker nu butikker

