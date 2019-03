Butikskæden oplevede et omsætningsfald for første gang i en årrække. Nye butikker er på vej.

Butikskæden Bahne håber nok på bedre tider.

For første gang i en årrække er Bahnes omsætning gået tilbage, og samtidig er både driftsresultat og overskuddet faldet markant. Det viser et nyt regnskab for 2017/2018.

Overskuddet efter skat gik fra 9,9 mio. til 2 mio. kr. Det bliver dog betegnet som »acceptabelt« af Bahne-ledelsen.

»Ejerne Troels og Jacob Bahne er glade for, at det, trods et hårdt retailmarked, er lykkes at skabe overskud og samtidig engangsinvestere et betragteligt millionbeløb i opgradering af udvalgte butikker og delsortimenter,« skriver Bahne i en skriftlig kommentar til Finans.

Ejerfamilien forklarer omsætningsfaldet med, at der i det forrige regnskabsår blev lukket en butik som en del af en løbende tilpasning af butiksnettet.

Bahne driver i øjeblikket 20 butikker landet over, men fortæller til Finans, at to nye centerbutikker er på vej på Sjælland. Den ene åbner i City 2 i efteråret, mens den anden åbner i 2020. Lokationen på sidstnævnte kan endnu ikke offentliggøres.

Bahne bakser ikke kun med faldende omsætning og indtjening. Henover nytår blev Bahnes webshop hacket, og der var mistanke om, at knap 500 kunders betalingsoplysninger var blevet stjålet.

Det fik Bahne til at lukke webshoppen i flere måneder.

»Den økonomiske effekt er endnu ikke afklaret, da vi afventer at afslutte sagen forsikringsmæssigt,« siger Jacob Bahne og Troels Bahne, der begge er medlem af direktionen.

Bahne valgte at åbne webshoppen den 5. marts i en relanceret version på en ny platform.

I den kommende tid forventer Bahne at vokse både gennem nethandel og de fysiske butikker.

»Vi har ingen hast og vil gerne i et fornuftigt tempo balancere investeringer, indtjening og egenkapital,« siger Jacob Bahne og Troels Bahne.

I Bahnes butikker sælges der brugskunst, boligartikler og tøj. Der blev i gennemsnit beskæftiget 290 medarbejdere i koncernen i det seneste regnskabsår.