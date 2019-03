Købte kæmpe konkurslandbrug: Stenrig stålmand skovler penge ind

Morten Kristoffer Larsen lever, ligesom resten af sin familie, sit liv uden for offentlighedens søgelys.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den velhavende danske erhvervsmand Morten Kristoffer Larsen har lagt endnu flere millioner til den formue, som han og hans familie gennem årene har opbygget uden for mediernes søgelys.

I regnskabsåret 2017/18 tjente Morten Kristoffer Larsen 73 mio. kr. efter skat. Det viser et nyt regnskab fra hans koncern Euro Steel 1988 ApS. Egenkapitalen i koncernen er dermed vokset til over 800 mio. kr.

»Under hensyntagen til de usikre markedsmæssige forhold på stålmarkedet i årets løb, anses årets resultat som tilfredsstillende,« lyder det i ledelsesberetningen.

Morten Kristoffer Larsen ejer bl.a. knap halvdelen af stålgrossisten Euro-Steel, som også hans bror, Michael Kristoffer Larsen, er medejer af.

Euro Steel handler med stålplader og stålbjælker og er så god en forretning, at familien Larsen flere gange har figureret på listen over landets rigeste.

Morten Kristoffer Larsen udgør direktionen i Euro-Steel, som også har brødrenes børn i ejerkredsen.

Udover at handle med stål er Morten Kristoffer Larsen indehaver af en række ejendomme samt en af Danmarks største landbrugsbedrifter, Tinghøjgaard. Den nordjyske mælkebedrift gik i 2017 konkurs med en gæld på 170 mio. kr. og blev efterfølgende sat til salg.

Ingen købere bed på, og efter en tvangsauktion blev Tinghøjgaard overtaget af kreditoren Nykredit. Nu er den 1.000 hektar store gård en del af Euro Steel 1988 ApS-koncernen.

I indeværende regnskabsår forventer Morten Kristoffer Larsen et resultat på et lidt lavere niveau end året før, fremgår det af det nye regnskab for Euro Steel 1988 ApS.

Morten Kristoffer Larsen lever, ligesom resten af sin familie, sit liv uden for offentlighedens søgelys. Familiens stålkoncern har hovedsæde ved Hedensted mellem Vejle og Horsens.