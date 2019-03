Milliardærarvinger på vej til at overtage historisk dansk firma

Sjette generation er på vej til at overtage Schur-koncernen. Ejerfamilien har taget ekstraordinært udbytte for at betale skatter og afgifter i forbindelse med generationsskiftet.

Sjette generation er godt på vej til at overtage den 173 år gamle milliardkoncern Schur International Holding fra Horsens.

Derfor har koncernens ejerfamilie valgt at tage et ekstraordinært udbytte på 67 mio. kr. til betaling af skatter og afgifter i forbindelse med generationsskiftet. Det fremgår af et nyt årsregnskab fra emballagekoncernen.

»Generationsskiftet følger planerne. Vi flyttede endnu en portion aktier til sjette generation sidste år,« skriver Hans Schur, koncerndirektør, i en udtalelse til Finans.

I fjor forøgede Hans Schurs tre børn deres ejerandel i koncernen. Samtidig vendte brødrene Johan Sebastian Schur og Hans Christian Schur hjem til Danmark efter seks år i USA, hvor de har stået i spidsen for Schur-koncernens amerikanske aktiviteter.

De har nu fået ansvaret for hver deres datterselskab i koncernen. Johan Sebastian Schur for maskinvirksomheden Schur Technology og Hans Christian Schur for kartonvirksomheden Schur Pack Denmark.

Deres søster Anna Katharina Schur er ansvarlig for CSR-indsatsen i koncernen. Så på mange måder er 68-årige Hans Schur ved at gøre klar til, at hans børn overtager familiens livsværk.

Det nye årsregnskab fra Schur-koncernen byder på en omsætning på 1,5 mia. kr. og en indtjening på 128,3 mio. kr. Begge dele er fremgang i forhold til 2017.

Resultatet kaldes »tilfredsstillende«, men trækkes dog ned af en brand, som ramte én af Schurs fabrikker i svenske Kumla i sommeren 2018.

»Branden i Kumla har kostet os på den anden side af 20 mio. kr. Vi modtog en acontobetaling fra vores forsikringsselskab på 5,5 mio. kr. i sidste regnskabsår, så branden har belastet året med ca. 15 mio. kr. Vi har modtaget yderligere betaling fra forsikringsselskabet i 2019, dog uden at vi dermed får dækket tabet helt,« skriver Hans Schur til Finans.

Schur International Holding har 15 dattervirksomheder under sig i emballage-branchen, hvoraf flere af virksomhederne befinder sig i udlandet.

Egenkapitalen i koncernen er på 1,3 mia. kr.