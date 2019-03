Lego-familiens pengetank ramt af aktienedtur

Kirkbi kom ud af 2018 med et overskud, der er faldet 32 pct. siden 2017.

Lego-familiens pengetank Kirkbi oplevede i 2018 et markant dyk i indtjeningen.

Overskuddet faldt således til 8,7 mia. kr., svarende til et dyk på 32 pct. i forhold til 2017. Det er det dårligste resultat i en årrække for Kirkbi.

Det er særligt den globale aktienedtur i 2018, der har ramt Kirkbi, forklarer Søren Thorup Sørensen, adm. direktør i Lego-familiens pengetank.

»Kirkbis investeringsaktiviteter var påvirket af betydelige kursfald på de globale aktiemarkeder i slutningen af året, som medførte et negativt afkast i 2018,« siger han i en pressemeddelelse i forbindelse med årsregnskabet.

Afkastet på investeringsporteføljen var i fjor negativ med 0,9 mia. kr., særligt trukket ned af børsnoterede aktier og long term equity-investeringer som Falck, ISS og Nilfisk.

I 2017 havde Kirkbi et positivt afkast på sin investeringsportefølje på 4 mia. kr.

Selvom Kirkbi blev ramt af en aktienedtur i 2018, kalder Søren Thorup Sørensen året for »tilfredsstillende«. Det er primært drevet af fremgangen i Lego.

Pengetanken forventer et forbedret resultat i 2019, især grundet en god begyndelse på året for investeringsporteføljen. Kirkbi har udover sin investeringsportefølje og aktierne i Lego også en ejerandel i Legoland-ejeren Merlin Entertainments. Derudover har Kirkbi investeret i vedvarende energikilder i form af to vindmølleparker.

Kirkbi ejer 75 pct. af aktierne i Lego og har Kjeld Kirk Kristiansen som formand. Han offentliggjorde i forbindelse med tirsdagens årsregnskab, at han udgår af Lego-bestyrelsen, hvor han ellers har haft plads i mere end 30 år.

Egenkapitalen i Kirkbi er på 82,5 mia. kr.