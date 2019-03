Lundbeck-formand kæmper mod overmagten i kampen om globale superstjerner

Lundbeck betaler 25 mio. kr. om året til topchefen, og nu skal ikke-europæiske bestyrelsesmedlemmer også have et ekstra årligt honorar. Bestyrelsesformand Lars Rasmussen erkender, at Lundbeck har et rekrutteringsproblem på topniveau.

Problemerne i Lundbeck bliver større og større.

Pipelinen for fremtidens lægemidler er næsten tom, patentudløb for de eksisterende produkter står i kø, og nu erkender bestyrelsesformand Lars Rasmussen, at Danmarks næststørste medicinalkoncern har massive udfordringer med at rekruttere topfolk til kritiske nøgleposter i koncernen.

»Det er svært at rekruttere til nøglepositioner, fordi det er et område, som meget få mennesker i verden beskæftiger sig med. Det er meget få mennesker i verden, som forstår den risikoprofil, der er ved de produkter, vi laver. De fleste af de mennesker, der har beskæftiget sig med det, sidder i Cambridge i USA eller i Cambridge i Storbritannien,« siger han.

Meldingen kommer, efter at det tog 10 måneder at finde den nye topchef, Deborah Dunsire, ind i 2018 til 25 mio. kr. om året. Samtidig har bestyrelsen fundet det nødvendigt at fordoble grundhonoraret til ikke-europæiske bestyrelsesmedlemmer til 700.000 kr. om året.

Lundbecks nye strategi Maksimere værdien af de eksisterende lægemidler, f.eks. ved at forsøge at få dem godkendt til andre sygdomme



Opkøb, indlicensering af lægemiddelkandidater og teknologier eller partnerskaber



Forsøge at opretholde en overskudsgrad på mindst 25, inden opkøb. Det vil sige, at der skal tjenes mindst 25 kr. på driften, hver gang der sælges for 100 kr.



Udvide fokusområdet fra kun at forsøge at udvikle nye lægemidler til behandling af depression, skizofreni, Alzheimers og Parkinsons til i fremtiden at fokusere på hjernesygdomme i en bredere forstand. Det kunne f.eks. være sats på ADHD, epilepsi etc., uden at Lundbeck har konkretiseret det yderligere. Lundbecks nye strategi hedder ”Expand and Invest to Grow” og består af en række søjler. I korte termer vil Lundbeck gøre følgende:

Lars Rasmussen fortæller, at udenlandske topkandidater ofte har svært ved at forstå Lundbecks fondsdominerede ejerstruktur, og det er en hæmsko i rekrutteringsarbejdet, da kandidaterne er usikre på, om strukturen reelt begrænser deres mulighed for at udøve indflydelse.

Seniorporteføljeforvalter Claus Henrik Johansen i Danske Bank påpeger desuden, at Lundbecks udfordringer forstærkes af, at der generelt er massiv efterspørgsel efter de bedste folk i andre dele af industrien.



»Markedet er villigt til at finansiere selv helt nystartede biotekselskaber med rigtig mange penge. Det betyder, at der er virkelig hård kamp om talenterne, og det får prisen på dem til at stige voldsomt,« siger han.

Adgang til udenlandsk talent er altafgørende for en medicinalkoncern som Lundbeck, påpeger hristian S. Johansen, partner i revisionshuset EY:

»Det er afgørende for de danske life science-virksomheder, at de kan tiltrække udenlandsk talent. Det er en global branche, hvor du har brug for globale kompetencer.«