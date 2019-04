Stifteren af den kendte kaffekæde Riccos har købt sine to investorer ud. »Jeg vil gerne styre det hele,« siger han.

Ricco Sørensen vil gerne være herre i eget hus.

Derfor har han nu købt mangemillionæren Christian Dyvig og den tidligere Matas-topchef Terje List ud af ejerkredsen i kaffekæden Riccos, der driver 16 kaffebarer rundt om i Danmark.

Dermed sidder Ricco Sørensen igen på magten i kaffekæden, som blev grundlagt i 2001 på Vesterbro i København.

»Jeg vil gerne styre det hele på min måde. Det har været en fin periode med Christian Dyvig og Terje List. Men hver ting har sin tid, og nu var det på tide, at jeg kom videre selv,« siger han.

Både Christian Dyvig og Terje List udtræder desuden af bestyrelsen i Riccos. Men Ricco Sørensen understreger, at der intet dramatisk er i det.

»Vi skal alle ud at spise sammen i morgen aften, så vi har det alle fint med hinanden. Jeg har meget at takke dem for, da de har været med til at sætte struktur på virksomheden og få sat gang i maskineriet, så vi hele tiden kan følge, hvordan det går,« siger han.

Ricco Sørensen er desuden åben for at få en partner med branchekendskab ind i kaffekæden på et senere tidspunkt.

Christian Dyvig og Terje List ejede hver en fjerdel af Riccos, indtil Ricco Sørensen købte dem ud. Det er ikke mere end et halvt år siden, at Terje List blev en del af ejerkredsen, men allerede nu er han altså fortid igen i kaffekæden.

»Ricco ønskede at drive forretningen videre selv, og derfor fandt vi en fair og respektabel løsning på det,« siger Terje List, der nu håber at begynde en bestyrelseskarriere, men ikke er afvisende over for en topchef-stilling.

Før Terje Lists entré i Riccos var ejerskabet delt mellem Ricco Sørensen og Christian Dyvig. Sidstnævnte købte sig ind i kaffekæden i januar 2017.

I 2017 havde Riccos et underskud på 3,2 mio. kr. Underskuddet sendte egenkapitalen i minus med 1,1 mio. kr.

For at sikre driften konverterede Christian Dyvig 2,8 mio. kr. af kaffekædens gæld til egenkapital.

Indtil Christian Dyvig kom med i ejerkredsen, blev kaffekæden drevet som et enkeltmandsfirma. Nu er det et anpartsselskab, og regnskabet for 2017 var virksomhedens første offentlige af slagsen.