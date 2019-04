Rig dansk feriefamilie tjener penge for 24. år i træk

Tjæreborg-præstens arvinger tjener gode penge på Lanzarote.

Mens gæsterne sveder igennem på Club La Santa, ruller millionerne ind hos ejerfamilien bag det kendte sports- og ferieresort.

For 24. år i træk har Club La Santa lavet overskud. Denne gang er det på 15,6 mio. kr., viser et nyt regnskab. Og hele overskuddet foreslås udbetalt som udbytte til ejerne, fremgår det.

Det er arvingerne til den afdøde pastor og rejsekonge Ejlif Krogager, som står bag Club La Santa.

Ejlif Krogager var grundlægger af Tjæreborg Rejser og faldt for mere end 30 år siden over en hensygnende ferieby på den nordvestlige del af Lanzarote.

Han købte et af byens lejlighedskomplekser og kort tid efter hele feriebyen. I 1983 senere indviede han La Santa Sport, centrets første navn.

Da Ejlif Krogager i 1989 solgte Tjæreborg Rejser til Spies, fulgte Club La Santa ikke med. Derfor er ferieresortet med plads til 1.600 gæster stadig ejet af Krogager-familien.

Den velhavende familie ejer Club La Santa gennem aktieselskabet A/S af 3. juni 1986, der igen er ejet af Krogagerfonden. Den samlede formue i de to selskaber er på over 1,2 mia. kr.

Ledelsen i Club La Santa kalder det seneste overskud »tilfredsstillende« og regner også med at tjene penge i år.

Den mangeårige økonomiske succes på Club La Santa nåede Ejlif Krogager aldrig at opleve. Han gik bort i 1992. Hans arvinger har investeret massivt i bl.a. at udvide og modernisere ferieresortet, som i dag har over 40 forskellige aktiviteter og beskæftiger cirka 300 medarbejdere.

Club La Santa får hvert år besøg af gæster fra hele verden. Godt en tredjedel af dem er danskere, mens også briter og tyskere tegner sig for en pæn del af kundegrundlaget.