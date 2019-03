Presset butikskæde får 354 mio. kr. fra hovedejer

EQT har skudt frisk kapital i Tiger-kæden. I samme ombæring ser det ifølge cvr-registeret ud til, at stifteren har solgt sin ejerandel, men det har ikke noget på sig, lyder det.

Den pressede butikskæde Flying Tiger Copenhagen har fået 354 mio. kr. i frisk kapital.

Det viser beregninger, Finans har lavet på baggrund af oplysninger fra cvr-registeret.

Kapitalfonden EQT, der ejer aktiemajoriteten i Flying Tiger Copenhagen, har skudt pengene i selskabet. Det fortæller Mads Ditlevsen, partner i EQT.

»Vi har skudt pengene ind som et lån, så ejerkredsen fortsætter fuldstændigt som før,« siger han til Finans.

Ifølge cvr-registeret er stifteren af Flying Tiger Copenhagen, Lennart Lajboschitz, også ophørt som legal ejer af selskabet bag Tiger-kæden, Zebra A/S.

Tidligere ejede Lennart Lajboschitz' selskab, Mitco ApS, således 28 pct. af aktierne i Zebra A/S.

Nu er Mitco ApS' ejerandel i Zebra dog væk ifølge cvr-registeret. Samtidig har selskabet Zebra Lux Holding S.a.r.l, som EQT står bag, øget sin ejerandel.

Ifølge Mads Ditlevsen beror det på en misforståelse.

»Jeg kan garantere, at Lennart Lajboschitz fortsat ejer 28 pct. af Zebra. Han er en meget vigtig partner for os,« siger han til Finans.

Finans har fredag været i kontakt med Lennart Lajboschitz, som også fortsat fasholder, at han er medejer af Zebra.

»Jeg har ikke hørt andet end, at jeg fortsat er medejer. Men jeg ved ikke så meget om det. Du skal have fat i andre end mig,« siger han.

Finans beskrev i februar, at EQT ville skyde nye penge i den pressede butikskæde for at forhindre et brud på lånebetingelserne.

Dengang var det uvist, hvor mange penge EQT ville tilføre Flying Tiger, men med tilførslen ville EQT komme sine bankforbindelser i møde og undgå en situation, hvor bankerne kunne kræve detailkædens gæld indfriet med det samme.

Ifølge Finans’ oplysninger er det Danske Bank og Nordea, der har penge i klemme i detailkæden, der er ekspanderet hastigt under EQT’s ejerskab.

For nylig måtte kæden sætte gang i en sparerunde, fordi der ikke bliver tjent nok penge i Flying Tiger Copenhagen. Det betød, at 40 ansatte på hovedkontoret fik en fyreseddel.

Flying Tiger Copenhagen blev stiftet i 1988 af Lennart Lajboschitz under navnet Zebra, og i 1995 åbnede den første Tiger-butik i København.

Siden er det gået slag i slag med butiksåbninger, og i 2012 solgte stifteren kæden til kapitalfonden EQT for 1,5 mia. kr.

Han blev i ledelsen frem til 2015, men er stadig en del af bestyrelsen.