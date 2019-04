Dansk kometchef forlader global koncern med 260.000 ansatte

Jesper Højer stopper som global topchef for den tyske discountkoncern Lidl, der har over 10.500 butikker i 30 lande - herunder Danmark.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Efter to år på posten som global koncernchef for discountkoncernen Lidl med en omsætning på op mod 500 mia. kr. fratræder danske Jesper Højer. Den 40 årige koncernchef ønsker ifølge eget udsagn en edre balance mellem arbejds- og familieliv.

Det er tirsdag eftermiddag - ifølge Finans’ kilder - meddelt i den tyske koncerns hovedsæde nord for Stuttgart.

Hos Lidl Danmark bekræfter kommunikationschef Morten Vestberg tirsdag aften, at den danske topchef fratræder med øjeblikkelig virkning - og at det sker efter eget ønske.

Jesper Højer blev i 2015 medlem af direktionen i Lidl-koncernen og overtog i 2017 jobbet som adm. direktør. Lidl har flere end 10.500 discountbutikker i 30 lande samt 260.000 ansatte.

40-årige Jesper Højer blev i 2003 ansat i Lidl Danmark og har siden gjort kometkarriere i den tyske dagligvaregigant.

Han blev hentet til posten som koncernchef efter i fire år at havde været global indkøbschef. Før det var han landechef for Lidl i Belgien, hvor han i løbet af tre år var med til at øge Lidls markedsandel i landet med 50 pct.

I en meddelelse om fratrædelsen udtaler Jesper Højer, at han er »stolt over at have arbejdet mange år i forskellige internationale stillinger for Lidl.« Han udtaler samtidig:

»Beslutningen om at opsige min stilling var ikke let for mig, men det er på tide til i højere grad at få mit familieliv til at passe sammen med min professionelle fremtid.«

Højer overtog for to år siden chefposten Lidl efter, at der internt i koncernen havde været runder med strategiske uenigheder i toppen - bl.a. mellem den tidligere topchef, Sven Seidel, og Klaus Gehrig som er formand for Lidls ejer, Schwarz-Gruppe.

Klaus Gehrig takker i en meddelse takker Jesper Højer for hans mangeårige engagement og »ønsker ham det bedste, både privat og professionelt«.

Italienske Ignazio Paternò overtager midlertidigt stillingen som adm. direktør for Lidl-koncernen.

Discountgiganten ejes af tyske Dieter Schwarz, der er søn af stifter Josef Schwarz. Schwarz regnes som en af Tysklands rigeste med en formue, der tidigere i erhvervsmediet Bloomberg blev opgjort til over 150 mia. kr.