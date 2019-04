Efter 38 år: Næstkommanderende chef i Mærsk forlader broen

Claus V. Hemmingsen stopper i A.P. Møller-Mærsk ved udgangen af juni.

Der bliver rykket rundt på direktionsgangen i A.P. Møller-Mærsk. Claus V. Hemmingsen, den er næstkommanderende i koncernen, stopper nemlig ved udgangen af juni. Det oplyser A.P. Møller-Mærsk i en fondsbørsmeddelelse onsdag morgen.

Afgangen fra broen betyder også, at Claus V. Hemmingsen stopper som chef for energidivisionen i A.P. Møller-Mærsk. Ændringen kommer, efter at A.P. Møller-Mærsk har sat punktum for processen med at udskille de olierelaterede dele fra af koncernen.

»På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Claus Hemmingsen for de betydelige resultater han har skabt i forbindelse med udskillelsen af vores olie- og olierelaterede virksomheder. Det har han gjort med den største respekt for de enkelte virksomheders historie og arv, mens han har sikre et fundament for deres fortsatte vækst og velstand uden for A.P. Møller-Mærsk,« udtaler Jim Hageman Snabe, bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk, i en pressemeddelelse.

Claus V. Hemmingsen begyndte sin lange karriere i A.P. Møller-Mærsk i 1981 som shippingelev. I løbet af sin tid i Mærsk har han haft flere forskellige topstillinger som f.eks. chef for Maersk Drilling. I 2007 blev han en del af direktionen, og siden 2016 har han haft titel af vice CEO samt chef for energidivisionen.

»Jeg har kendt Claus siden 1985. Vi kom ind i direktionen på samme tid, og vi har haft et tæt samarbejde i forbindelse med transformationen af A.P. Møller-Mærsk de seneste to et halvt år. Jeg har virkelig nydt vores samarbejde og venskab. Claus er personificeringen af værdierne i A.P. Møller-Mærsk, og han er en fremragende leder, der på flere områder er kommet med betydningsfulde bidrag til selskabet,« lyder det fra Søren Skou, der er øverste chef i A.P. Møller-Mærsk.

A.P. Møller-Mærsk har skilt sig af med Maersk Oil, Maersk Tankers og Maersk Drilling bliver sendt på børsen. I slutningen af marts meddelte koncernen dog, at det havde droppet at skille sig af med problembarnet Maersk Supply Service, fordi det simpelthen ikke var muligt at finde en køber til selskabet.

»Jeg er stolt af resultaterne i energidivisionen. Det har været et privilegie at arbejde for A.P. Møller-Mærsk i næsten fire årtier. Jeg er taknemmelig over for A.P. Møller-Mærsk, som jeg skylder hele min karriere, og over for min familie for en grænseløs støtte. Jeg ønsker Søren Skou og alle mine kolleger alt det bedste med transformationen og udviklingen af A.P. Møller-Mærsk,« udtaler Claus V. Hemmingsen.

Claus V. Hemmingsen bliver bestyrelsesformand i Maersk Drilling, der bliver børsnoteret torsdag den 4. april.