Dansk storbonde høster guld - har tjent over 300 mio. kr.

Erik Jantzen er en af flere danske landmænd, der spinder guld på østeuropæiske landbrug. Han begyndte helt fra bunden.

Den danske erhvervsmand Erik Jantzen er et godt eksempel på, at man kan skabe en kometkarriere ved at starte på noget nær laveste trappetrin.

I 1985 købte han en lille gård i Nordjylland, og i dag er han medejer af nogle af de største landbrugsbedrifter i Europa. Det har været en gylden forretning, der har gjort ham til mangemillionær.

Med et overskud på 34 mio. kr. i 2018 har Erik Jantzen lagt til sin i forvejen bugnende formue. Det viser et nyt regnskab.

Over de seneste 15 år har han i sit selskab Jantzen A/S haft et samlet overskud på 340 mio. kr., viser en gennemgang, som Finans har lavet.

Men 2018 var ikke uden udfordringer, konstaterer den danske storbonde.

»Svinepriserne har i 2018 været betydeligt lavere end året før, og i planteavlen har udbytterne været præget af tørke,« skriver han i det nye regnskab.

Derfor er han også godt tilfreds med, at det alligevel lykkedes ham at tjene 34 mio. kr. efter skat, lyder konklusionen.

Pengene tjener Erik Jantzen især på storlandbrug i Østeuropa. Han er bl.a. medejer af Dan-Slovakia Agrar, der driver 8.000 hektar og årligt producerer omkring 300.000 grise. I Rumænien har Erik Jantzen etableret selskabet Romania Farm Invest, der driver 13.000 hektar.

Begge selskaber er ejet sammen med andre danske landmænd.

Erik Jantzen ejer også udlejningsejendomme i Danmark og teknologivirksomheder i flere lande.

»På ejendomme har fokus været på at udvikle porteføljen efter flere år med opkøb. Investeringer inden for venturekapital er øget i året,« skriver Erik Jantzen i regnskabet for Jantzen A/S.

I år forventer Erik Jantzen et overskud efter skat i sit selskab på cirka 37 mio. kr.

Den 60-årige storbonde bor på en landejendom nær Beder i Østjylland.