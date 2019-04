Det prisvindende reklamebureau Konxion, der har flere fremtrædende ejere, er under tvangsopløsning efter overskridelse af en regnskabsfrist.

Thomas Thomsen er udset som Venstres nye stemmesluger i Aalborgs Kreds Vest, hvor den tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) hidtil har hevet stemmerne i land.

Søren Gade genopstiller dog ikke til det kommende folketingsvalg, og derfor er Thomas Thomsen kørt i stilling som hans afløser.

Thomas Thomsen er dog stødt på et problem langt væk fra den politiske verden.

Det prisvindende reklamebureau Konxion, som Thomas Thomsen driver og er hovedejer af, blev torsdag taget under tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Det er sket efter selskabslovens §225, der giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at anmode skifteretten om at tvangsopløse et selskab. En årsag kan være, hvis et selskab ikke har afleveret et regnskab til tiden og i »behøring stand«.

Netop et for sent afleveret regnskab er ifølge Konxion årsagen til tvangsopløsningen.

»Det er ingen hemmelighed, at økonomien i sidste regnskabsår var dårlig grundet tab på debitorer og fejlinvesteringer. Det har vi været meget offentlige omkring. Af selv samme årsag har vi også været længere tid om at få 2018-regnskabet på plads, end hvad godt er. Det har medført, at Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget vores regnskab rettidigt,« skrev Konxion torsdag på sin Facebook-side.

Reklamebureauets advokat og revisor har rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen og håber at få ændret Konxions virksomhedsstatus hurtigst muligt.

Finans har spurt Thomas Thomsen om det for sent afleverede regnskab har noget med hans folketingskandidatur at gøre, og hvordan vælgerne kan stole på, at han som folkevalgt politiker vil overholde aftaler, når hans eget firma har overskredet en vigtig frist.

»Denne sag har intet med mit kandidatur at gøre. Mit arbejde og mit kandidatur har intet med hinanden at gøre,« siger Thomas Thomsen.

Han forklarer, at regnskabet nu er sendt ind til Erhvervsstyrelsen.

Selskabet blev stiftet i 2006 og fik for nogle år siden den kendte it-rigmand Magnus Kjøller ind i ejerkredsen. Han ejer mellem 15 og 19,99 pct. af Konxion.

Konxion blev i 2012 kåret til den mest innovative virksomhed i Aalborg Kommune og er adskillige gange blevet kåret til gazelle-virksomhed hos mediet Børsen.