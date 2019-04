Men økonomien i familiens selskab Wash World, der har vaskehaller over hele landet, er endnu ikke i topform.

Han er blevet kaldt Danmarks ukronede fitnesskonge og blev milliardær, da han i 2015 solgte sin fitnesskæde, Fitness World, til den norske kapitalfond FSN Capital.

Og nu har den diskrete rigmand Henrik Rossing og hans familie også gjort vaskehaller til en god forretning. Det viser et nyt regnskab fra familiens selskab Wash World, der driver vaskehaller over hele landet.

I 2018 kom selskabet ud med et overskud på knap 4 mio. kr. Det er første år med et millionoverskud, siden at Rossing-familien etablerede deres første vaskehal i 2013.

Etableringsfasen har kostet store investeringer. Det er ikke billigt at opføre knap 40 vaskehaller rundt om i landet, og derfor er økonomien i fitness-familiens firma heller ikke i topform.

Revisoren i Wash World pointerer, at der fortsat er usikkerhed om den videre drift. Det skyldes, at Wash World har kortsigtet gæld for i alt 53 mio. kr.

Ifølge ledelsen i Wash World er vaskehallernes fremtid afhængig af, at selskabets anpartshaver »stiller den fornødne kapital til rådighed.« Det burde dog heller ikke være et problem.

Det er nemlig Henrik Rossing, der er hovedaktionær i firmaet. Med en bogført formue på 1,2 mia. kr. har han råd til at holde Wash World kørende - og det er han også indstillet på, skal man tro regnskabet.

»Ledelsen har fået tilsagn fra selskabets hovedanpartshaver om opretholdelse af selskabets kreditfaciliteter i det kommende regnskabsår, og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift,« skriver ledelsen.

Forretningsmodellen i Wash World er den samme som i de fitnesscentre, der har gjort Henrik Rossing hovedrig.

Man køber som udgangspunkt et medlemskab og kan så gøre sin bil ren på alle Wash World-stationer herhjemme. I ubegrænset omfang - alt efter kategorien af medlemskab - eller med enkeltstående betalinger.

Vask kan også bestilles og betales på forhånd over nettet.

Henrik Rossing er adm. direktør i Wash World. Han har fortsat en pæn ejerandel i Fitness World.