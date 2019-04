Dynekongen Lars Larsen sparker køb af fodboldklub til hjørne

Milliardæren vil ikke være hovedaktionær i fodboldklubben Silkeborg IF.

Silkeborg IF kommer ikke til at melde sig ind i den lille gruppe af danske klubber, der har rigmænd som storaktionærer. Dynekongen Lars Larsen, der står bag Jysk, vil ikke købe sig til en stor aktiepost i Silkeborg IF.

Det oplyser Silkeborg IF Invest, der ejer fodboldklubben i Silkeborg, i en fondsbørsmeddelelse.

»I de seneste måneder har flere medier skrevet om JYSK-købmand Lars Larsens interesse i at blive hovedaktionær i Silkeborg IF A/S. Det har ført til opklarende samtaler mellem Lars Larsen og selskabet, og samtalerne har ført til en foreløbig konklusion, idet Lars Larsen er kommet frem til, at han af flere årsager ikke vil være den rigtige hovedaktionær i klubben,« skriver Silkeborg IF Invest i fondsbørsmeddelelsen.

Silkeborg IF Invest iværksatte i slutningen af 2018 en undersøgelse af mulighederne for »at tilvejebringe en styrkelse af videns- og kapitalgrundlaget i den helejede dattervirksomhed Silkeborg IF A/S.«

Efterfølgende åbnede Lars Larsen for at købe sig ind i klubben.

»Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent,« udtalte Lars Larsen i januar til Midtjyllands Avis.

Silkeborg IF Invest peger i fondsbørsmeddelelsen på, at selskabet i øjeblikket ikke er i gang med et helt eller delvist salg af fodboldklubben. Silkeborg IF Invest forventer dog, at resultaterne af undersøgelsen vil være afsluttet i løbet af første halvår 2020.

Og selv om Lars Larsen ikke vil være hovedaktionær, kan han på sigt komme til at spille en større rolle, lyder det.

»Lars Larsen afviser dog ikke, at han vil være med i en konstruktion, der kan styrke selskabets kapitalgrundlag. Det kunne være som en betydelig aktionær og/eller med et forøget sponsorbidrag, men det kræver, at områdets øvrige store virksomheder også vil bidrage i et markant omfang,« skriver Silkeborg IF Invest.