Lego-arvings restaurant med 10. underskud i træk

Efter 10 år er det stadig ikke lykkedes Morten Kirk Johansen at tjene penge på sin gourmetrestaurant, men han er dog tæt på.

Han er blevet beskrevet som Lego-familiens kreative medlem med en forkærlighed for billedkunst og finere madlavning.

Men Lego-arvingen Morten Kirk Johansen har stadig ikke formået at gøre hans restaurant-selskab til en god forretning. Han er dog tæt på.

I et nyt regnskab fra Morten Kirk Johansens Vejle-restaurant Remouladen, som tidligere er blevet rost voldsomt af avisens anmelder, er resultatet forbedret med over 1 mio. kr. Underskuddet var på beskedne 218.000 kr.

»Ledelsen kan med glæde notere sig, at flere års vedholdende og kompromisløs satsen på kvalitet og råvarer i særklasse nu bærer frugt og er en betydelig årsag til den markante resultatfremgang,« skriver ledelsen i det nye regnskab.

Det er 10. år i træk med underskud i Morten Kirk Johansens restaurant-selskab. Det samlede tab siden 2009 løber op i 34 mio. kr.

Derfor har Morten Kirk Johansen også tidligere måttet skyde et større millionbeløb ind i selskabet for at holde egenkapitalen i plus. I 2014 valgte han desuden at lukke de to restauranter The Lodge og Ny Bar i Vejle.

Restaurant Remouladen ligger på lystbådehavnen i Vejle, og her er der stigende aktivitet, hvilket smitter positivt af på restauranten, skriver ledelsen i regnskabet.

Morten Kirk Johansen og hans familie blev købt ud af Lego i 2007. Gunhild Kirk Johansen, der er mor til Morten, Casper og Anders, er storesøster til Lego-kongen Kjeld Kirk Kristiansen.