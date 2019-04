Den kriseramte tyske mølleproducent Senvion kan ikke længere overholde sine lånebetingelser.

Den tyske mølleproducent Senvion er kommet ét skridt nærmere en konkurs, efter at forhandlinger med selskabets långivere er faldet til jorden.

Senvion har ikke kunnet opnå refinansiering fra sine långivere og har derfor måttet begære sig insolvent. Det oplyser selskabet i en meddelelse tirsdag eftermiddag, skriver Energiwatch.

Når en virksomhed er insolvent, betyder det kort sagt, at den ikke har mulighed for at overholde sine låneforpligtelser. Hvis retten accepterer Senvions insolvensbegæring, vil selskabet kunne fortsætte den daglige drift og fortsat leve op til indgåede servicekontrakter, siger selskabet.

Senvion udskød i sidste måned offentliggørelsen af sit regnskab for 2018, mens det var i forhandlinger med sine kreditorer, som efter flere år med underskud har strammet grebet om virksomheden.

Men forhandlingerne gik altså ikke efter planen. Senvion fortsætter dog forsøget på at redde livet, lyder det.

For nyligt valgte Senvion at trække sig ud af 30 markeder verden over i et forsøg på at skære forretningen til. Selskabet har hovedsæde i Hamborg og beskæftiger i alt 4.000 ansatte.

Meddelelsen fra Senvion kommer samme dag, som Vestas-formand Bent Nordberg i et interview med Finans erklærer sig parat til at overtage nødlidende konkurrenter.

»Hvis du ser på det globalt, er der tre ledende spillere. Resten lider,« siger Bent Nordberg, der særligt er interesseret i serviceforretninger, der servicerer møller på lange kontrakter.