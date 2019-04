En af landets største busrejsearrangører, Riis Rejser, har for første gang tocifret millionoverskud. Ejerne, et vestjysk brødrepar, har fået store udbytter.

Et brødrepar fra Vestjylland har gjort familiens rejsefirma til en særdeles indbringende forretning. For første gang har Riis Rejser, der er en af landets største busrejsearrangører, kørt et tocifret millionoverskud hjem.

Det viser et nyt regnskab.

Riis Rejser er ejet af brødreparret Jacob og Søren Riis, der overtog firmaet fra deres forældre i 2001. Siden er busrejsefirmaet vokset hastigt, og overskuddet er på få år mangedoblet.

I 2018 scorede brødrene et overskud på 10 mio. kr. efter skat. Det er deres bedste resultat nogensinde.

»Ledelsen finder årets resultat meget tilfredsstillende. Resultatforventningen for 2018 var et resultat på niveau med 2017. Det forbedrede resultat kan primært henføres til større aktivitet end forventet,« skriver brødrene i regnskabet.

Riis Rejser har base i Lemvig og en afdeling i Lyngby ved København. Hvert år sender selskabet titusindvis af danskere på ferie, enten via traditionelle busrejser eller busser kombineret med fly.

Gennem årene har Jacob og Søren Riis også opkøbt en række konkurrenter, heriblandt Edelweiss Rejser, Dania Rejser og Papuga Rejser.

Faktisk går Riis-familiens erfaring med rejsebranchen helt tilbage til 1898, da Jacob og Søren Riis’ oldefar lavede en daglig persontransport fra Ferring ved Vesterhavet til Lemvig og retur med hestevogn - en rejse på cirka 15-20 km.

I 1950’erne kom bedsteforældrene til med rutebiler, og fra 1973 gik brødrenes forældre så ind i rejsebranchen med det første Riis Rejser.

Jacob og Søren Riis har på intet tidspunkt tabt penge på Riis Rejser, siden de overtog firmaet i 2001. Heller ikke under finanskrisen.

Den økonomiske succes betyder, at brødrene de seneste to år har kunnet trække 22 mio. kr. ud af Riis Rejser som udbytte.

Egenkapitalen i busrejsefirmaet er på 25 mio. kr.