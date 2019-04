Den danske verdenssucces Trackman leverer igen et rekordregnskab. For første gang afsløres omsætningen.

For 15 år siden stod Klaus Eldrup-Jørgensen sammen med sin bror og en ingeniør hjemme i haven og kastede en bold.

Spol tiden frem, og trioen står i dag bag en af landets største vækstsucceser, der har sikret dem økonomisk for resten af livet. Ja, faktisk kan brødrene Eldrup-Jørgensen ligefrem kalde sig milliardærer.

Nu sigter trioen mod at gøre deres livsværk, Trackman, til en milliardforretning. Det skriver Børsen.

For første gang oplyser det nordsjællandske selskab sin omsætning, der hidtil har været hemmeligholdt. Det sker i et nyt regnskab, som viser, at toplinjen på fire år er fordoblet fra 210 mio. kr. til 469 mio. kr.

Inden for tre-fire år skal omsætningen ramme 1 mia. kr.

»Vi er da stolte af at tænke på, at vi for 15 år siden stod hjemme i min have og kastede med en bold, og nu er der 300 familier, der har et godt job hos os,« siger Klaus Eldrup-Jørgensen til Børsen.

Trackman tjente i 2018 181 mio. kr. før skat. Og de tre ejere, Klaus og Morten Eldrup-Jørgensen og teknisk direktør Fredrik Tuxen, belønnede sig selv med 110 mio. kr. i udbytte.

Pengene skal dog hverken bruges på privatfly eller pragtvillaer. De ligger klar til at blive geninvesteret i Trackman eller til at købe sig ind i andre virksomheder, skriver Børsen.

Trackmans begyndelse Klaus Eldrup-Jørgensen fik sammen med tre andre ideen til TrackMan, da de som golfspillere var træt af, at de ikke fik noget umiddelbart output, når de trænede på driving rangen. Der var intet konkurrenceelement eller noget feedback, som hvis man havde spillet på en bane

Derfor stiftede han og de tre andre TrackMan i 2003, og på ganske få år fik virksomheden nærmest monopol på statistiske træningsværktøjer inden for golf. Senere blev én af stifterne købt ud af virksomheden

I 2010 lykkedes det TrackMan at få Tiger Woods som kunde. Selvom det blev et mediemæssigt gennembrud, havde det dog ikke nogen større økonomisk eller salgsmæssig betydning for TrackMan

Kort forinden var virksomheden nemlig gået ind i baseball, og det skulle vise sig at sætte et langt større aftryk

Nu står TrackMans teknologi stort set på samtlige stadions, hvor der spilles professionel baseball i USA, Korea og Japan

Trackman har udviklet en radarteknologi, der på et splitsekund måler tal for hastighed, boldtræf, rotation og andre detaljer i eksempelvis golf og baseball.

Stort set alle de største stjerner i disse to sportsgrene gør brug af Trackmans teknologi.

Næste skridt er at erobre fodboldverdenen og amerikansk fodbold.

De store overskud i Trackman har fået adskillige kapitalfonde til at kontakte firmaet, men Klaus Eldrup-Jørgensen har ingen planer om at sælge.

Stifterne har en plan om, at næste generation en dag skal overtage firmaet, siger han til Børsen.

Brødrene Eldrup-Jørgensen sidder sammenlagt på 78,5 pct. af aktierne i selskabet, mens den tekniske direktør Frederik Tuxen ejer 18,5 pct., og resterende medarbejdere har 3 pct.